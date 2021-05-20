連續兩日出現搖晃的深圳賽格大廈，當局繼續派專家進行檢測，至今仍未公佈確實原因。不過，有在大廈工作的民眾表示，早在本月13日起已經感到多次搖晃，只是在18日「搖得特別厲害」才會被關注。

這名在賽格大廈57樓工作的徐姓的女子對《新京報》表示，「我確實是從13日開始就感受到（搖晃），所以我就更覺得可怕了」。徐女稱，她在13日早上10時許感到搖晃，「感到我心臟會有一點點難受，然後頭有點發昏，我以為是我自己身體不舒服，但是有持續一段時間，不是說只有幾秒，估計有至少半分鐘，其他同事都說感覺樓在（搖）晃。」

徐女又稱，自13日起到18日，她感受到大廈有多次晃動，她亦有發微信告訴朋友。

另一名在40多樓工作的民眾亦稱，在18日前曾經感到震動，他自稱「以為有人在抖腿，但那時候我問了有沒有人在抖腳，卻發現沒有」。這名民眾稱，搖晃的時間不長、幅度不大。一名在69樓工作的謝姓女子表示，由於樓層較高，平時都受天氣影響出現搖晃：「比如說下雨或者打雷的時候，它也可能會有輕微震動，如果是微小的那一種震動，我們可能會不以為然，18日那種稍為情況比較明顯，可能會在意一點點。」

深圳市當局昨晚發佈多間專業機構檢測賽格大廈後的結果。中冶建築研究總院（深圳有限公司）及哈爾濱工業大學（深圳）行的獨立連續監測結果表明，指大廈的69樓震動的最大加速度，出現在19日13時51分，分別錄得0.045及0.044米/平方秒（m/s²），均在相關技術規程的範圍內。

與此同時，深圳市房屋安全和建設工程質量檢測鑑定中心對大廈的傾斜度進行測量，結果顯示傾斜率介乎0.01%至0.02%之間，符合內地《建築地基基礎設計規範》。中冶建築研究總院（深圳有限公司）則調查大廈周邊的沉降情況，結果在0.00毫米至0.05毫米之間，顯示建築物沉降穩定。

深圳當局稱，目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，大廈主體結構安全，產生震動的具體原因正進一步核查中。

《新京報》／新浪微博

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