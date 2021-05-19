台灣陸續有醫院員工確診，連當地醫療界兩大龍頭台大醫院及台北榮總醫院皆雙雙染疫，其中台大醫院爆發群組，10名工務室員工確診，據悉當中有人曾到萬華區。台大醫院昨天起，即時停止所有常規手術、新病人入院及減少門診，非緊急病人則延期就醫，全院近8,000名員工接受檢測，預計兩天內完成。

榮總清潔工中招

台大醫院昨日緊急召開網上記者會，副院長王亭貴表示前日有工務室職員發燒而接受檢測，當日傍晚確診，立即召回整個辦公室36名職員接受檢測，並進行隔離，其中十人呈陽性。王亭貴指其中一名確診員工坦言曾到萬華區，認為這次的感染源在外，不算院內感染事件，不能說是醫院群組感染，且工務室職員主要負責維修，沒有機會和病人接觸，目前僅辦公區發現病毒，沒有病房或其他區域受污染。院方表示現時還在調查確診者足迹，留待全院員工完成檢測，確認多少員工染疫，才能評估何時恢復門診和手術。

此外，台北榮總醫院昨日亦確認一名清潔工人染疫，工人沒有症狀，但由於其朋友確診，周一接受檢測，結果為陽性。

院方表示染疫工人是院外接觸病毒，不屬於院內感染事件，而工人有六名接觸者，檢測結果為陰性，手術室環境採檢顯示COVID-19病毒為0 ，未遭受污染，醫院運作正常，不受影響。

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