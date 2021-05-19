台灣爆發社區感染，本土確診個案不斷增加，控制疫情的疫苗，有了及時雨，新一批阿斯利康（AZ） 疫苗，從荷蘭阿姆斯特丹寄出，昨日下午抵達台灣桃園國際機場，由警方護送到物流中心儲存，再由指揮中心分配。總統蔡英文亦在facebook宣佈41萬劑疫苗抵台，表示期待國產疫苗可望在7月底開始接種，呼籲國民團結堅守，一定能戰勝疫情。

料一周後可接種

根據台灣最新疫苗接種人數統計，前日有兩萬多人接種，當中近96%為公費疫苗，自費則有729人；累計超過24萬人完成接種，當中46%為醫護人員。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這批為南韓廠疫苗，有效期至8月31日，已要求食藥署盡快進行封緘檢驗，預計約一周後可接種，會讓防疫上特別高風險人士優先接種。歐洲經貿辦事處代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）在社交網站表示，疫苗從歐洲送達台灣，「時局艱困，我們與友人同在」，且特別以中文「加油」為台灣打氣。

美國預定下月底之前將再釋出2,000萬劑疫苗到海外，台北市長柯文哲昨天表示「美國至今沒有賣任何一支疫苗給台灣」，現階段只有COVAX平台賣了30萬劑給台灣。昨日的台灣立法院外交及國防委員會議上，國民黨立委孔文吉亦要求外交部積極努力從美國爭取疫苗，外交部次長田中光回應指「我們積極爭取當中」。台灣蘋果新聞網