今天（20日）是台灣總統蔡英文任期的第五年，亦是連任後一周年，其外交令台灣成為全球關注的地區之一，甚至成為全球圍堵中國的一大戰略部署。兩岸局勢現時自1996年台海危機以來最凶險，但台美及台歐關係卻是史上最堅實，民眾對外交部長吳釗燮滿意度高達60.7%，對當地來說極為罕見。有台灣學者形容蔡英文過去12個月外交「相當成功」，未來不應過份着重邦交國數量，應努力與歐美國家建立不受中國影響的雙邊自由貿易。

台師大東亞學系教授范世平向《蘋果》稱，台灣外交部長一般來說知名度不高，滿意度亦不會特別高。兩年前的《遠見》雜誌民調，吳釗燮滿意度只有41.2%，與其他內閣成員相若。近日同一民調顯示民眾對吳釗燮的滿意度高達60.7%，僅低於負責抗疫的衞福局長陳時中。范形容這反映蔡英文政府過去12個月外交「相當成功」，更重要是「把台美關係拿回來」，前美國總統特朗普及前日本首相安倍晉三都親台，不少人本擔心接任美國總統拜登及日本首相菅義偉親中。現時台美及台日關係卻大幅提升，拜登更派其摯友、前參議員多德（Chris Dodd）率團訪台，日本在新版《防衞白皮書》更將首度明載台灣穩定重要性，拉高了吳釗燮的民調。

被視為印太戰略重要一環

對於台灣地位現時水漲船高，東海大學政治系教授沈有忠向《蘋果》笑說：「中國自己也有出了不少力吧！」。各駐歐大使在當地的戰狼外交惹起風波、中國制裁歐盟、部署7年的中歐投資協定宣告停止審議，加上拜登致力重修關係，都將歐盟推向美國一方。沈又稱，美國從中東地區抽身，部署到印太，肯定意識到台灣作為第一島鏈最弱一環，「如果世界忽略台灣的話，台灣會在溫水煮蛙的情況下煮掉，但現在全世界都關注到台灣，視為在戰爭的邊緣，所以台灣現時說最危險，其實就是最安全的地方。」師大政治所教授曲兆祥稱，台灣的外交政策就是跟着美國走，扮演對抗中國大陸政策的「先鋒」角色，拜登上台後不尋求與中國全面對抗，不尋求積極跟中國直接對抗，相對之下，台灣在抗中態度就自然緩和。

歐盟中德國及法國均宣佈其印太政策，台灣不論在軍事或經濟上都是印太重要一環。G7（美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本）成員國外長在5月聯合公告，首度提及台海和平重要性、支持台灣參與世界衞生組織（WHO）及世界衞生大會（WHA）。歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）特別提到台灣在全球供應鏈佔67.6％，歐洲不得不重視台灣。吳釗燮也形容「歐洲國家聲援台灣的力度比以往更強，台歐關係史上最堅實。」

專家倡爭取西方關注

台灣雖獲歐美國家支持，但在世衞大會網上截止報名（5月10日）前仍未有獲世衞總幹事譚德塞邀請，相信連續5年無法出席，台灣稱24日前仍有機會獲邀，但相信極為渺茫。加拿大約克大學副教授沈榮欽稱，台灣不需要加入WHO等組織，但「加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）對台灣尤其重要」。CPTPP以日本為主導，共有11成員國，日本爭取美國重新加入，台灣若成功加入將打破中國外交封鎖，但同樣中國亦表明有意加入，沈稱：「若中國搶先於台灣加入，勢必將封死台灣加入的可能，台灣應掌握大氣候趁機爭取國際空間。」

中共的「疫苗外交」已伸向台灣邦交國，南美國家巴拉圭及洪都拉斯先後收到中共用疫苗利誘與台斷交，其中洪都拉斯總統更表明有意購買中國疫苗，在中國開設辦事處。沈有忠認為數邦交國數量沒意思，「未來一兩年要關注的是西方國家注意到台灣，是不是慢慢的在國際組織上面以來支持。就算受到中國阻撓的話，那台灣與其他國家簽下雙邊經濟協議，那不需要中國同意的。」

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《蘋果》記者

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