中國通訊設備製造商華為，因2018年中美貿易戰開打以來，一直成為美國制裁的主要目標，5G設備和智能手機業務遭到重創；華為消費者業務執行長余承東發文指出， 美國四輪制裁令華為消費者業務舉步維艱，因為制裁限制，很多產品沒法生產而導致嚴重缺貨。

余承東今日在微信朋友圈分享了一些華為剛發佈的新產品，並抱怨美國數輪制裁讓華為消費者業務舉步維艱，「求生存、謀發展，這是我們還能夠做的產品」，並說因為制裁限制，很多產品沒法生產而導致嚴重缺貨，實在對不起消費者的厚愛與期盼。

這並非余承東首次發抱怨文，反映華為因美國制裁，已被逼入絕境。上月30日，余承東就發文抱怨，在短短2年不到的時間，美國對華為進行了4輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業務逼到極端困難、無法發貨，高端市場主要都讓給了蘋果，中檔及低端則讓給三星、OPPO、VIVO和小米。

早前有內地傳媒報道，華為官方體驗店的手機貨源短缺，多款平價手機缺貨，部份手機則有個別顏色或規格缺貨。消息指，內地200 間華為體驗店，將會在7月底之前開始售賣電動車，並且以明年售出30 萬部為銷售目標。

新浪科技

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