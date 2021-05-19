台灣疫情大爆發，全台昨再增267宗本地確診，短短過去五天已新增了逾千宗本地個案，全台累計本地確診增加至1,386宗，雙北仍是疫情重災區。台灣中央流行疫情指揮中心宣佈，全台進入三級警戒，這意味着全台民眾外出必須戴口罩，同時要遵守室內五人、室外10人的限聚令。

據疫情指揮中心公佈，昨新增的本地確診分佈在十縣市，重災區新北市有129宗、台北市亦有70宗，當中台南市則首次出現兩宗本地確診。

雙北重災 台南首破功

隨着確診縣市增加，指揮官陳時中宣佈，原先僅在雙北市實行的三級警戒，即日起擴大至全台到下周五（28日），同時自今日起每天上午也與地方政府官員召開全台防疫會議，以整合防疫資源、檢視執行進度及駁斥假訊息，會後將設記者會。他直言：「不希望升到第四級，也相信台灣不會到那裏。」

全台三級警戒的措施包括民眾外出必須戴口罩；停止室內五人、室外10人以上的聚會；營業場所及公務機關須落實人流管制、戴口罩等；職場啟動異地辦公、彈性時間上下班等措施；餐飲場所遵守實聯制、設置隔板等防疫措施。

台灣總統蔡英文昨表示，全台防疫措施必須一致。至於各縣市需要的資源，中央會協助整備、協調。而篩檢站、防疫旅館、集中檢疫所的數量亦會繼續增加，所有醫院也須按照指揮中心的應變機制全面擴大專責病房的數量。

身兼民進黨主席的她昨在出席民進黨線上中常會時亦提出防疫指示，包括黨公職必須緊盯假訊息，黨中央也要隨時因應即時澄清。為避免境外勢力在疫情期間散播假訊息製造混亂，台高等檢察署宣佈成立「查察疫情不實訊息督導小組」，調查相關案件。台行政院昨指，假訊息散播等同病毒，籲民眾做好自我防禦，不要隨意轉傳及聽信。

對於澳門媒體報道有在台的澳門學生疫情期間「困惑無助」、「處境困難」等，陸委會昨澄清「並非事實」，批評相關媒體刻意歪曲，別有用心。

作為疫情重災區的台北，昨已要求十多間區域級以上的醫院須預留10%的病床予確診者。隨着快篩陽性個案增加，市長柯文哲表示每天約需增加100張病床，醫護人力資源漸吃緊，因此決定招募退休醫護人員重返前線協助防疫。

推掃碼記錄顧客資料

為落實防控追蹤，官方近期已要求台灣店家、公共交通工具採取實聯制，記錄顧客資料。台行政院政務委員唐鳳宣佈推出「簡訊實聯制」，民眾只要掃描店家或公務機關提供的QR Code，就不需再填寫個人資料。唐強調，民眾的個人資料不會被店家收集，電訊公司亦只會收到代碼資料，而非民眾的行蹤，不會有私隱外洩的問題。

此外，全台麥當勞、肯德基等連鎖快餐店，以及其他本地餐飲店也宣佈自即日起暫停堂食。

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