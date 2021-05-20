內地元旦實施30日的離婚冷靜期，有指令今年的離婚數目大減7成。惟今天是5.20，諧音近似「我愛你」，不少新人選在這一天辦結婚登記，但近日卻傳出中國部份地方政府竟暫停在5.20受理離婚登記，中國民政部對此表示，已要求並督促相關部門依法辦理。安排更引起網民熱議，狠批「有病」，「人治還是法治」。

中央社綜合新華網、中國經濟網、澎湃新聞網等報道，湖南省平江縣、貴州省凱理市近日不約而同發出公告，稱在今日暫停辦理離婚登記，理由是人潮眾多不利疫情防控，因此決定暫緩一天，惟翌日卻又回恢正常受理。

消息即時引起網民熱議，有人批評當地政府的心態不可取，「可以限制人數，但不能取消業務」，也有人揶揄「離婚比結婚更珍貴」、「不讓人離婚是擔心申請太多吧」。除了民間輿論外，中國民政部也出手糾正、督導。兩地政府陸續收回公告並致歉。

中國民政部於昨日舉行例行記者會，社會事務司司長王金華被問及「禁止離婚」的相關議題時表示，結婚登記、離婚登記，都是婚姻登記機關的法定職責，依法辦理是對婚姻登記機關的基本要求。他並強調，民政部將進一步加強指導和監督，提升婚姻登記機關依法行政能力和服務水準。

王金華又指出，近期安徽省六安市和遼寧省營口市發生本土的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，為落實防控，兩地的婚姻登記規範均有調整。

據報道，營口市鮁魚圈區應當地疫情防控指揮部的要求，已經暫停了5月20日的婚姻登記；安徽省六安市婚姻登記採取預約登記制，且嚴格限制只有新人可以入內辦理業務，家屬不得陪同。

內地第一財經報道，中國民政部日前公佈的數據顯示，今年第一季，全國離婚登記人數僅為29.6萬對。人數較去年第四季大幅下降超過7成，有專家認為，這顯示元旦起實施的「離婚冷靜期」制度發揮作用。

網民意見：

淡綰 ： 有病

Tiger是宇宙無敵美少女淼：結婚和離婚都是一個目的 為了自己更幸福

禾子_01：公民有選擇在任何一天結婚或離婚的權利。你說不辦就不辦，人治還是法治？

生活過得咋樣啊：如果限制拉屎，最好少吃。

中央社

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