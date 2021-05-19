台灣疫情大爆發，社區感染病例不斷增加，全台從昨日起提升至3級警戒至本月28日，總統蔡英文在今日「5.20」連任滿一周年，特別選擇到國防部視察，掌握軍方各單位、各營區的防疫整備狀況。而台中市昨日新增5宗病例，其中一名確診病人為朝陽科大女學生，她曾於本月15日到中友百貨逛街吃飯，中友百貨得知也緊急決定，昨日下午5時封館進行消毒，至明日（21日）才重新開放。

另外，被稱為台灣「IT大臣」的行政院政務委員唐鳳，台灣時間今日（20日）下午6時30分會與美國國務院官員進行1小時線上對談，分享創新思維與開放政府理念。

總統府發言人張惇涵表示，由於近期島內疫情嚴峻，昨日全台防疫等級也提升至第三級警戒。而蔡英文近期皆專注於防疫相關工作，也認為，尤其自疫情升溫以來，每一天都是抗疫的關鍵時刻，防疫優先、全民團結，即使是各界關心的「5.20」，也不例外。因此，蔡英文今早10時會至國防部視察，全盤掌握台軍各單位、各營區防疫整備狀況、軍方支援清理及消毒工作狀況，以及軍方各醫療院所支援篩檢站和醫療安置工作。

另外，台中市朝陽科大確診女大生在Dcard發文道歉，表示「我知道跟我接觸的人很多，我想要讓他們盡快隔離」、「我不該去那些人多的地方，不管是夜唱還是中友，我都應該避開」、「如果你們覺得道歉不夠，你們可以罵我，我都接受，因我有錯在對不起大家」。

女生同時完整交代這幾天在學校、宿舍、餐廳，包括曾在13日於校上課時未戴口罩，深夜11時到中區美樂地KTV歌唱至翌日清晨7時，14日晚上至霧峰夜市逛夜市，15日上午搭公車到西區三民路中華育幼機構兒童關懷協會，在附近用餐後，乘搭的士到第三市場逛街，接着搭公車去中友百貨。

女大生在中友百貨逛了大創、誠品等商舖，下午到「兩餐韓國年糕火鍋」用餐，再搭的士返回學校。16日整天待在宿舍，17日凌晨及18日上午兩度搭的士到亞大附醫急診。

文章引起網友熱烈討論，有網友留言：「現在講這個有用嗎」、「誠實交代自己去哪吧 真是可憐你其他七位室友」、「我覺得重點不是你的道歉跟別人罵你甚麼，重點是你有沒有反省這個行為」。女大生則回應：「我知道事情已經發生了，我也不能彌補甚麼，我只能道歉。」

據悉，中友百貨已在Facebook發文公佈，從昨日下午5時起至今日停業進行全面消毒。

台灣《蘋果新聞網》

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