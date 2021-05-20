疫情爆發前，不少人都愛北上，稱內地有海量美食，讓人一試難忘。惟內地傳媒近日報道，有食肆不借將在食物中加添罌粟，以留住食客。有中藥材商人更透露，下至做滷味熟食的攤販，上至北京某知名餐飲品牌，每月取貨達半噸之多。

今年3月底至5月中旬，澎湃新聞網記者赴多地調查發現，多個國內的主要中藥材集散地存在罌粟殼地下交易。多個藥材商稱，他們長期以每公斤1,000至1,400元人民幣（下同，約1,700至港元）不等的價格向從事滷味熟食、小吃早餐的攤販或門店供貨。

此外，澎湃新聞搜索發現，部分來自雲南、甘肅的網絡賣家直接開設名稱帶有「罌粟、大煙、米殼」字樣的QQ群，以尋覓買方、驗貨叫賣。更有專門配製含有罌粟粉的乾貨香料的賣家，在網上出售各類「秘製」燒烤料、龍蝦料、滷味料、麻辣燙料等。

市場一直對罌粟殼有需求，是因有餐飲商家誤信在食品中添加罌粟殼（粉、籽）可「提味增香」，並使食客上癮，惟專家指，罌粟殼的作用被過度神化，傳言中「提香上癮」實際並不明顯。有研究更稱，長期使用含有罌粟殼或其提取物的湯料，會出現發冷、出虛汗、乏力、面黃肌瘦、犯困等症狀，並造成人注意力和記憶力功能衰退，嚴重時可能對神經系統、消化系統造成損害，出現內分泌失調，甚至導致呼吸停止而死亡。

罌粟是製取鴉片的主要原料，同時其提取物也是多種鎮靜劑的來源。罌粟殼（俗稱大煙殼、米殼）即為罌粟果實成熟後經過乾燥處理的果殼，呈橢圓形或瓶狀卵形。罌粟殼內含嗎啡、可待因、罌粟鹼等生物鹼類物質，雖含量較鴉片小，但久服會對人體肝臟、心臟造成慢性毒害作用，屬國家管制的毒品。

報道中的叫「梁山」藥材商指，自己手上300公斤存貨，基本從農村偷偷種植罌粟的老人處收購而來，自己也少量地和其他中藥材套種些。商家會直接拿罌粟殼煮湯，一般煮兩次就要扔掉，或磨成細粉與其他調味料按照比例混在一起熬湯。「少放點有用且檢測不出來。」梁山多次透露，某知名火鍋餐飲品牌的北京份部每個月至少從他這兒拿500多公斤的罌粟殼，然後分銷給門店。

報道指，警方已就梁山涉嫌的違法行為成立專案組介入調查。

澎湃新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）