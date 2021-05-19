英國《金融時報》大爆中國國務院副總理、中央財經委員會辦公室主任劉鶴兒子劉天然的財務投資情況。報道指劉天然成立了一間名為浙江天壹紫騰資產管理公司（Skycus Capital），他雖在父親劉鶴擔任中共要職時辭去職務，但幕後仍主導公司投資，特別投資中國科企巨頭騰訊（700）及京東（9618），獲利最少以10億港元計算。

近日先有《華爾街日報》稱劉鶴被撤換中美貿易談判特使一職，昨再有《金融時報》大爆劉鶴家人的財務投資。報道稱劉天然2016年於浙江成立天壹紫騰，有10名知情人士包括五名曾與其工作的人證實，劉天然是劉鶴的兒子，英文名叫Andy，首次曝光劉鶴的家人情況。

曾是足球記者 轉投建行

報道指，劉天然曾是中國經濟觀察報的記者，當時負責有關生活、足球及經濟的報道。劉天然之後加入中國四大國有銀行之一的建設銀行，在轄下的投資銀行建銀國際工作，2016年創立天壹紫騰前則在上海一間有中國背景的投資基金工作。

報道引述文件，劉天然2017年辭去天壹紫騰的領導職位，公司改由唐萌帶領，六個月後劉鶴於2017年10月升任為中國政治局成員。此後劉天然將天壹紫騰的股份轉讓給另一個高層，不久後劉鶴2018年3月獲委任為副總理，負責經濟範疇。根據中國政府規定，高級官員的兒子禁止經營父母所規管範疇的公司，但他們可以獲聘為顧問或非領導的工作。值得一提的是，唐萌接任前，有17年為北京市國家安全局成員、中國人民解放軍66442部隊參謀，踏入金融行業只有六個月。

辭天壹紫騰職務仍主導投資

《金融時報》指，劉天然雖辭去職務及沒有股份，但暗地仍主導公司的投資，天壹紫騰在過去五年規模增長極快，成為進取的投資者，資產已超過100億人民幣（約120億港元）。報道舉了數個涉嫌是劉天然主導的投資交易，主要包括騰訊及京東。2019年，天壹紫騰向京東健康投資4,000萬美元（約3.1億港元），目前該股值至少2.3億美元（約17.9億港元），獲利超過10億港元；2018年，天壹紫騰向京東物流投資7,000萬美元（約5.4億港元），股價總值相信在香港上市後增加最少兩倍；2018年1月，天壹紫騰向騰訊音樂投資500萬美元（約3,882萬港元），現時同樣賺了一倍。報道稱，中國國務院、劉鶴及天壹紫騰都沒有回應，記者無法接觸劉天然回應。劉鶴過往極為低調，2013年曾獲國家主席習近平公開稱「劉鶴對我非常重要」，過往幾年他亦代表中方與美國進行貿易談判。

《金融時報》