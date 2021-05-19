中國男足國家隊將在本月底至下月中出戰世界盃外圍賽，大戰前夕，國足教練李鐵率領全隊前天集體前往位於上海市黃浦區中共第一次全國代表大會會址紀念館參觀和學習，接受愛國主義思想教育。

《北京青年報》報道，國足前天在上海完成四天集訓後，當日下午赴中共一大會址參加「愛國主義、集體主義思想教育活動」。報道稱「在中國足協及全隊教練組看來，國腳們在參加重大比賽前，非常有必要通過接受愛國主義思想教育，來強化自身的使命感、責任感和榮譽感」。據稱，中國足協近年來一直非常注重國家隊思想建設，以去年10月的上海集訓為例，全隊曾專程觀看了講述中國女排事蹟的電影《奪冠》，不少國腳觀影時感動甚至落淚。

足協1,200萬獎金激勵爭勝

目前國足陣中共有五名歸化入籍球員，包括三人原籍巴西和兩人原籍英格蘭。儘管他們不諳中文，但均須接受愛國主義教育。內地足球記者馬德興稱：「重溫黨建歷史上的艱辛，就是希望國腳們能夠在這種關鍵時刻『豁得出去』、全力以赴爭取最好的成績。」國足昨晚啟程前往蘇州，準備在當地迎戰小組分別對關島、馬爾代夫、菲律賓和敍利亞四場賽事。足協主席陳戌源表示，準備了四場共1,200萬元人民幣（約1,449.6萬港元）的贏球獎金，激勵球員力爭全勝出線。

《北京青年報》/新浪網