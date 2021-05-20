日本經濟新聞報道，美國海關近日禁止一批日本時裝品牌UNIQLO的恤衫進口美國，美國的文件顯示，這批恤衫或與新疆建設兵團有關，違反美國對新疆棉的禁令。

報道指出，這批UNIQLO的男裝恤衫，是今年1月在洛衫磯港被截獲，並美方懷疑這批產品可能是由新疆生產建設兵團生產。美國海關的文件顯示，UNIQLO曾以產品並非使用中國棉花生產為由，要求美國解禁，但美國海關認為UNIQLO有提供證據，證明產品與「強迫勞動」生産無關，因此拒絕要求。

UNIQLO昨日回應件時表示，對美國的決定表示「非常遺憾」，並表示「我們僅使用已證實生産過程中沒有強迫勞動等問題的棉花」。報道指出，雖然UNIQLO北美地區銷售額僅佔整體銷售的數個百分點，這次事件影響輕微，但卻顯示新疆棉問題對日本企業帶來的潛在風險。

對於這個問題，中國外交部發言人趙立堅昨日在例行記者會，批評美國的做法是「霸凌」，「有關企業應該明確站出來反對美方這種無理行徑」。他又稱「新疆沒有所謂的強迫勞動，只有自願就業、自主擇業」，又批評個別西方國家「散佈的有關謊言，純粹是打着『人權』的幌子打壓中國的特定企業和產業，服務他們禍亂新疆、遏制中國發展的險惡陰謀」。

瑞士非營利組織良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative）暫停在新疆發放棉花許可證，導致包括H&M、Zara、Gap、UNIQLO等品牌也暫停使用產自新疆的棉花作為原料。可是這卻引發內地官媒窮追猛打，甚至引發內地網民聲言罷買。今年4月UNIQLO、GU母公司迅銷公佈業績時，董事長兼公司社長柳井正避免談及新疆問題，他強調「在政治方面會抱持中立的立場，恕不評論」，但強調如果棉花牽扯到人權問題，就會「即刻停止交易」。

日本經濟新聞

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