深圳賽格大廈連續兩日出現搖晃，當局繼續派專家進行檢測，至今仍未公佈確實原因，最新消息指今日（20日）該大廈再次搖晃，保安通知高層商戶撤離。美國駐廣州總領事館發出安全提示，建議美國公民要避免前往賽格大廈及華強北，直至另行通知。香港公開大學深圳辦事處位於賽格廣場大廈31樓，一名女職員向《蘋果》表示，大廈以前從未發生搖晃，當日的確感到緊張，但也未至於驚惶失措，眾人仍能保持秩序地撤離大廈；現時大學辦事處的10多名員工全部已獲安排在家工作，未知何時才能將返回大廈工作。

該名女職員向《蘋果》表示，現時全幢大廈已經封閉，所有人都已經撤離，如果有需要返回大廈取物品的話，則須取得相關許可，並在有人陪同的情況下才可以這樣做；她強調大廈以前從未發生搖晃，以往員工在辦事處內工作一直相當安全，而發生搖晃前亦未出現任何異樣。

女職員又稱，當日發生搖晃時的確感到緊張，因為是第一次遇上這種情況，但也未至於驚惶失措，眾人仍能保持秩序地撤離大廈，形容大廈管理處的撤離安排很有系統。現時大學辦事處約有10多名員工，全部已獲安排在家工作，亦未知何時才能將返回辦公室工作，要視乎當局何時發表檢測報告。

《蘋果》記者

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