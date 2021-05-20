台灣疫情大爆發，連續5天的本地確實病例均逾200宗，除了台北市萬華區、俗稱「摩摩茶」的茶藝館出現播疫群組外，桃園市一間名為「金沙時尚會館」的夜店（台稱：酒店）有陪酒小姐確診，亦恐成超級傳播者。據悉，桃園當局已證實，當地新增17宗確診個案，其中兩宗與金沙染疫小姐有關，至少50名密切接觸者已被列入隔離監測名單。另外，桃園有網吧（台稱：網咖）違反暫業令開門做生意，還辯稱只是接待親友，正面臨最高30萬元新台幣（8.3萬港元）的罰款。

據悉，與金沙染疫小姐相關的兩宗新增病例，都屬30至40餘歲的女性，1名是酒店女員工，1名是經常在夜店附近出沒的女子。其中，女員工已於日前被列入隔離監測名單，另一位女子則是出現發燒等症狀主動接受採檢，兩人今日確診，桃園市政府隨即公佈她們的相關足迹，包括家樂福、夜市、全聯（全聯福利中心，PX Mart，超級市場）等地。

桃園市長鄭文燦今日表示，去年桃園也有夜店小姐確診，列入隔離監測的對象多達160餘人，但這次確診的金沙夜店小姐，當局已迅速將50名密切接觸者隔離，因相關酒客均來自苗栗縣，初步隔離人數沒去年案例多，但會視情況擴大有關隔離監測名單。

資料顯示，金沙夜店位在桃園市桃園區寶山街上，前身為「富麗華」夜店，在正店門牌仍可看到「富麗華」字樣，客源幾乎是老中青、政商名流通吃，不僅是桃園的「識途老馬」愛店，在全台也是享負盛名，若有朋友來桃園卻不招待金沙，那就是不夠兄弟朋友。有指，夜店中每日大約有100名小姐上班。消費模式則以包廂大小、小姐坐枱時間加上酒錢計價，兩個小時平均一人要7,000元新台幣（1,943港元）左右。

另外，桃園的特種娛樂行業已全部被勒令停業。昨晚，平鎮警方發現當地一家網吧偷偷營業，40歲吳姓業者辯稱無對外開放，都是親友上門光顧，但警方已將個案交由衞生局視依傳染病防治法，對讓網吧開罰6萬至30萬元（1.67萬至8.3萬港元）的罰款。

台灣《蘋果新聞網》

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