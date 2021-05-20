兩岸疫情最新數字：大陸昨（19日）新增12宗確診個案，遼寧有1宗本土病例，而境外輸入病例則有11宗，分別為浙江5宗，上海2宗，天津、廣東、四川、陝西各1宗，另新增1宗在安徽本土，以及15宗由境外輸入的無症狀感染者。大陸累計確診病例90,920宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,533宗，死亡個案14宗。

遼寧新增的本土感染個案是一名34歲姓王的男子，他太太早前已確診為無症狀感染者，王男於5月14日作為密切接觸者被集中隔離管控，昨日經營口市疾控中心覆核，核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷後，確認為輕型病例。

今次在安徽、遼寧發生的新一波疫情，仍然未找到零號病人。內媒《第一財經》引述不具名的流行病學專家表示，當局應該在港口城市排查從事口岸檢疫以及進口冷鏈的重點人群，甚至「已接種疫苗人群也需要進行排查。」

該名專家認為此次疫情最近的病毒源頭可能來自遼寧營口市的鮁魚圈區，病毒在鮁魚圈區的潛伏時間至少要推到4月中下旬，而由於全國範圍內已有20多天沒發現本土新增病例，根據病毒的潛伏、感染、發病周期看，遠端的病毒源頭應該為輸入性，外來的人和物都具有輸入性風險。

這位流行病毒專家說，由於疫苗的保護率不是100%，接種疫苗後，發生感染但不發病或症狀輕微，同時仍有傳染性的現象是存在的。

中國疾病預防控制中心主任高福則指出，接種後再感染病毒，並且進一步傳播，「存在這個可能，但是屬於偶發事件。」

另外，5名赴越南考察的大陸專家在回國時被確診感染印度變種病毒，《自由亞洲電台》昨日引述廣西一名前醫務人員柳輝本指出，5位傳染病學專家進入越南前，都在國內接種疫苗。

報道又指，大陸檢疫部門早於4月30日已經向越南當局發出通告，指多名從越南返回廣西的大陸專家染疫。越方是在接到通報消息後開始排查，才發現傳染鏈。而鳳凰網早前也報道，中國駐越南使館早於5月4日即警告，當時已有4名中國專家在回國入境時驗出確診印度的變種新冠肺炎，不過，鳳凰網目前已刪除相關報道。不過廣西當局官方於周一（17日）才公佈，中方被質疑向國內民眾隱暪疫情。

國家衞健委／澎湃新聞／自由亞洲電台

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