樓高75層的深圳華強北賽格大廈前日（18日）突然搖晃，當局仍封閉大廈寫字樓。廣東省應急廳專家撰寫報告，初步調查認為大廈搖晃歸因風力等多種因素，目前大廈結構安全。惟有昨日返回大廈的商戶指，當日大廈仍有搖晃。

專家：風力及地鐵所致

廣東省應急廳昨證實網傳的調查報告文件為真實，表示報告僅初步調查結果，專家組仍在進一步調查。該報告引述省市專家初步認為，大廈是上下震顫而非左右擺動；震顫原因是多種因素結合，主要是風力影響及地鐵運行等。專家現場勘察後判斷，賽格大廈主體結構安全，並無傾斜。

當局昨日中午解封大廈低層商舖，上層寫字樓仍封閉。不過，有商戶稱，昨下午大廈再次晃動，有人質疑「昨天確實是大風，可今天沒風呀」。同時，網傳一篇由華中科技大學碩士學生2001年撰寫，題為「深圳賽格廣場建設項目評析」的論文指出，大廈在初步設計階段，前期工程就已全部完成。換言之，大廈是邊設計、邊施工。結果是，大廈頂部天線在微風下劇烈搖擺。論文提及，有關天線最後須鋸斷一段，後又補上。論文導師華中科技大學教授張子剛向內媒表示，論文並非對外發表，作者專業為工商管理而非建築，因此非權威，但張支持作者，「只要學生有想法、會思考、有研究，我都支持」。深圳市福田區住房和建設局則回應稱，調查結果以官方為準。

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