台灣疫情近日轉趨嚴重，當局要求民眾進入食肆、超市等公共場所，及乘坐公共交通工具時，要留下聯絡方式，被稱為「天才IT大臣」的行政院政務委員唐鳳再次出手，推動簡單易用又能保障私隱的「全國簡訊實聯制」後，即時傳到日本，日本放送協會（NHK）大讚唐鳳僅用3日就能創出這套系統，而有日本網民直言相當羨慕台灣，「唐鳳太令人驚奇了」，更批評「日本IT部門的人無能」。

唐鳳昨日公開示範使用「簡訊實聯制」，不用紙筆、只要用手機，5秒就能完成登記。NHK報道這個系統時稱，唐鳳用3日完成的系統，減少民眾用紙筆紀錄時傳播毒的風險，亦避免個人資料外流，更解決民眾每次都要重新填寫資料的困擾。

唐鳳去年創立口罩地圖後，已經成為日本網民最愛，封他是「天才IT大臣」。昨日這名網民轉貼日前有網民在Twitter上建議，台灣可以參考歐洲國家製作實聯制手機app，減少不便，沒想到唐鳳竟然親自回應稱「已經在趕工了」，翌日便推出這套系統。日本網民留言大讚「唐鳳太令人驚奇了」，更十分羨慕台灣，甚至稱想搬到台灣住。

台灣各地已經張貼唐鳳推動的「簡訊實聯制」QR Code，讓民眾登記資料。台北市公運處表示，已經要求市內巴士公司及台北捷運申請及張貼QR Code，並在車廂內張貼。長途巴士公司亦要將QR Code在座位上。

不過，因應疫情，大批政府機關及企業都讓員工在家工作，令到每日平均載客200萬人次的台北捷運，昨日載客量減至僅60萬人次，大減7成。

台灣《蘋果新聞網》／ettoday新聞雲

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