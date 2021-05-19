神州之大無奇不有，想不到竟然車坐高鐵，都有毫無底線的三級「脫衣表演」！日前一列從湖北武漢開往浙江杭州的高鐵上，有一名女子與列車長發生衝突後，竟脫去身上所有衣服，並做出極度猥褻舉動，嚇壞列車不少乘客。

據內地媒體報道，事發當時，剛有乘客拍攝到，一名年約34歲、身形健壯的女子，沒戴口罩，突然在列車上發怒，和列車長發生嚴重衝突，並出重拳，把列車長打得口鼻出血。

該名女子隨後還脫光衣物，直接躺在車廂地板滾來滾去，還故意張開雙腿，向着乘客的座位方向做出猥褻動作。

據悉，受傷的列車長事後被送到醫院治療，而涉事女子則被警方逮捕。警方稱，該名女子姓饒，除和列車長發生衝突外，還踢踹車上多個設施與廁所門，並脫去所有衣服裸露身體。

不過，饒女的父親強調，饒女有精神病史，但警方尚未採信，現時正安排饒女接受精神鑑定。

網民反應：

安瀾onelove ： 沒臉沒皮天下無敵

浩克好客 ： 現在最可怕的就是人不知恥！

Carson_Known ： 終身禁坐高鐵

新鮮感yz ： 世界之大，無奇不有

湖北經視/ 《新京報》

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