台灣連日供電緊張，引發兩次大規模停電，其中一個原因是各主要發電廠為要迎接夏季供電高峯，均安排在這段時間停機維修，令到發電量減少。位於屏東縣的第三核能發電廠（核三廠）的1號機組今日中午12時37分，完成43日的年度檢修，獲原能會迅速批准併聯網發電。另外，發電容量80萬千瓦的林口發電廠三號機組亦提前完成檢修，提早歸隊，相信能緩解台灣的供電缺口。

核三廠的1號機組從4月7日起進行年度檢修，暫停發電。在原能會公佈批准機組重新拼網發電後，至下午3時該機組已恢復約19%發電量，當局預期在3日內可以回復滿載發電。至於燃煤的林口發電廠，三號機組已恢復45%的發電量。

至下午3時，全台各發電機組共產生3.7萬兆瓦電力，最少11個機組正在維修或故障，而水力發電站亦因為水庫缺水而停止發電。下午3時的用電量則有91%，備用電量維持在6.6%，備用電量緊張。

台電表示，核三、林口的機組提早完成檢修，提早歸隊，加上已經增購民營電廠的電量，相信已非常有效舒緩供電緊張的情況。

台灣聯合新聞網／《自由時報》

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