今天（20日）是台灣總統蔡英文任期的第五年，亦是連任後一周年，她早上10時到國防部視察，首先聽取軍方疫情指揮中心工作簡報，並以視訊方式聽取包括三軍總醫院、松山分院、桃園、高雄總醫院及陸軍33化學兵群等單位之專案支援簡報，了解各單位之防疫支援情形。

蔡英文要求軍隊全力配合防疫，同時要堅守崗位，密切監偵周邊海空域，應對解放軍戰機軍艦不時侵擾，亦要對假訊息提高警覺，避免擾亂民心士氣。她也強調，防疫視同作戰，能打贏整場戰爭的，一定是準備充足、士氣高昂的部隊。「這一仗，我們一定會贏，也請大家跟我一起打贏這一仗。」

兩岸關係一直是蔡英文執政的最重要議題，成功大學政治系教授蒙志成說，兩岸關係未來走向主要看大陸對台灣的戰略。他指出，在戰術上大陸強打認知戰，意圖讓台灣在國際社會邊緣化、削弱台灣內部意志，要台灣人民知道反抗無用、經濟發展蕭條等，最終放棄抵抗。

蒙志成提到，未來兩岸的軍事衝突不大，最大的危機反而是台灣人都覺得身在台灣沒有希望、不覺得有方式可突破，這時大陸就達到他們的目的。

他建議，即使大陸不斷軍事威脅、經濟壓迫，台灣仍可聯合周邊國家、尋求大國協助等，都能有效改善兩岸狀況。而在對岸做大外宣之際，台灣也要做大內宣，增加台灣人對政府的信任，透過宣傳、心理、認知戰的方式，抵抗外部軍事威脅，並透過各種國際合作，提高台灣在國際社會的能見度。

洪都拉斯或斷交 籲與民主陣營合作

蒙志成又補充，民眾不應該太在意台灣能否加入國際組織、國際會議，將外交議題連結至國際會議或組織，會顯得事倍功半。反而應該維持並推動與民主陣營的盟邦大國持續合作交流，以「不簽建交公報的官方交流形式」進行外交推動，從外館的正名、官方交流、經濟協議等，這些有實質意涵、讓台灣國家正常化的方式進行。

至於是否有新的邦交或斷交危機，蒙志成認為洪都拉斯有可能是下一個斷交國，因疫情影響，大陸靠疫苗外交，去拉攏台灣邦交國，這會有（斷交的）風險，但機率不高，畢竟現在全球化的時代，國際也會留意到大陸態勢，對大陸相對有警剔。

國民黨操作疫苗議題變助攻

從全球爆發疫情迄今一年多，台灣防疫的成績經常獲國際讚譽，雖然現在本土疫情爆發，但台灣師範大學政治研究所教授范世平認為，不能說「之前每次都考100分的學生、這次考80分，就說這學生成績很差要退學」。

他又指出民進黨在目前的支持度和民意下，未來施政的確有挑戰，須審慎看待要如何因應，而在野的國民黨操作「缺水、缺電、缺疫苗」等議題，反而會被認為是政治操作，對執政團隊未來的衝擊和挑戰有限，「反而在助攻民進黨」。

公投結果或對執政團隊不利

另一方面，8月28日台灣將會有4項公投案，包含反萊豬公投、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四，上周5天內兩度大停電，引發許多民眾抱怨，民進黨政府承諾的不缺電完全彈票。

范世平指出，國民黨這時直接跳出來說要重啟核四，但事實上可以知道興達電廠跳電不是缺電問題，這同時也關係到藻礁公投，一環扣一環。

另外，而台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球分析，民眾對藻礁公投看法兩極，一般人其實相當無感，惟現代環保意識高漲，雖然行政院有提出對策，但在大環境支持環保的理念，對執政團隊仍是不利。

而蔡英文在第二任期啟動修憲工程，曾冠球認為，從結果論，修憲必須經過立法院四分三的同意，需要有社會的公投，預期執政黨會將一些提案列為優先，一些則列為象徵性提案，例如變更國旗、國號等，一方面能滿足民進黨內某些獨派人士的期待，另方面也能符合國際情勢，但象徵意義大，執政黨可能不會列為優先。

至於明年地方選舉，曾冠球認為應該關注，任期屆滿的縣市長下一步是會到中央部會、六都首長或黨中央任職。他說，民進黨執政後，普遍地方優秀人才都到了中央，地方的高階幕僚、副縣市長等人選相對吃緊，整體而言這反而成了國民黨的執政契機。民進黨能否延續執政，必須要看2022的選戰是否打得好，這後續都相對值得關注。

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