台灣疫情持續升溫，昨日新增275宗確診病例，當中267宗屬本土感染，連續5日新增個案破百，當中49宗源頭不明。過去5日全台激增1,226宗確診病例，西部除嘉義縣市外，全部都出現疫情。早前傳出院內感染的台北市聯合醫院和平院區（和平醫院），有護理師透露院內出現第二輪感染，有曾與茶室老闆娘同病房的病人染疫，亦包括一名病房助理，當局今早宣佈，該院今起全面停診，直至本月28日。

和平醫院在上周四（13日）傳出有茶室老闆娘與客人染疫後，一名護理師向台灣《蘋果新聞網》透露，院方在爆發感染的病房進行第二輪檢測時，又驗出一名曾與茶室老闆娘同病房、不同病室的病人確診。中央流行疫情指揮中心昨晚則證實，除護理師提及的病人確診外，亦有一名在不同病房工作的病房助理染疫。

和平醫院昨日傳出有員工感染，可是院方昨日宣稱，這些員工曾經在萬華地區活動過，聲稱確診員工不是院內感染。

除了醫院，照顧長期病患的院舍亦是高危地點。位於萬華區的長期照顧機構台北市私立愛愛院，近日傳出有院友確診，而這名確診院友在病發前，曾在院內的交誼廳活動，該院亦陸續出現有其他院友發燒。由於入住的院友較為年長，同時多數有糖尿病、心血管疾病等慢性病，擔心會出現集體感染。

台北市社會局昨晚證實，該院的確有院友發燒，工作人員已將他們送往檢測，至於是否有確診，則要由指揮中心、衞生局說明。

在高雄市前鎮區二聖二路與民權二路交界的一個公園，前晚7、8時有民眾指，約20名男女無視疫情，在公園的廣場上面對面相擁，大跳華爾滋，而且都沒有戴口罩，當地民眾擔心人與人的近距離活動，又沒戴口罩，恐釀群聚感染，出現防疫破口。民眾向當地里長投訴後，里長曾到現場勸導，但跳舞民眾依舊不聽，最後只有報警，警員到場舞者才戴上口罩，但警員離開後他們卻脫掉口罩，繼續跳舞。

警員表示，在防疫時他們只是協助衞生部門進行巡查，無法針對未戴口罩民眾開罰，但昨日市長陳其邁要求即時處罰沒戴口罩外出民眾，警員稱這才獲授權，依《傳染病防治法》處罰，最高可罰款1.5萬元新台幣（約4,164港元）。

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對於這輪疫情，中華民國防疫學會理事長王任賢估計現在仍未到達高峯，他認為下周三、四才是「疫情洪峯」，他估計如果當局的防疫措施有效，之後疫情會下降，可是到時確診數字未回落，即表示圍堵、介入政策失敗。

台灣《蘋果新聞網》／TVBS

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