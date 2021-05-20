內地近年一直盛傳有火鍋店將罌粟殼放入湯底令顧客「吃上癮」，澎湃新聞記者近月到河北、河南、江西等中藥材銷售點調查，揭發均存在罌粟殼地下交易（圖）。有中藥材商人聲稱，每月均會向做滷味熟食的攤販，甚至知名餐飲品牌供應罌粟殼。

混湯底令食客上癮

據報道，澎湃新聞記者在今年3月底至5月中旬分赴多地調查，發現河北安國市、河南禹州市、江西樟樹市等中藥材集散地存在罌粟殼地下交易，多個藥材商稱他們長期以每斤500至700元人民幣（下同，603至844港元）不等的價格向滷味熟食、小吃早餐的攤販或門店供貨。其中一名叫梁山的中藥材商人，對放蛇的記者十分警惕，他要求記者把手機放一邊，以防偷拍錄音。驗完貨，他又立即讓手下將罌粟殼揣在懷裏帶走。「說好聽的是賣中藥，說不好聽的就是販毒，比賣槍風險都大。」梁又稱，這幾年禁毒形勢嚴峻，原先市場上每斤罌粟殼也就兩三百元，現在漲到每斤六七百元，且在不斷上漲。另一名在河北安國市的藥材商楊琦稱，他的罌粟殼大部份是從緬甸過來。

據稱，買家會將罌粟殼煮湯，或磨成細粉與其他調味料按照比例混在一起熬湯，或加在食品中，以求「提味增香」，並使食客上癮。不過，專家指，長期食用罌粟殼會出現發冷、出虛汗、乏力，並會導致記憶力下降，嚴重時可能對神經系統、消化系統造成損害，出現內分泌失調，甚至導致呼吸停止而死亡。

澎湃新聞