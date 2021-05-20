中國與歐盟去年底商定的《中歐投資協定》草案，審議進度再度受阻。歐洲議會昨以壓倒性票數通過無約束力議案，凍結《中歐投資協定》的批准程序。議案指中國制裁歐盟相關機構和人員，令雙方關係倒退，歐盟及其所有機構必須團結一致，抵制中國對歐洲民主的攻擊，捍衞歐洲共同價值觀。

有關凍結確認《中歐投資協定》的議案，獲得599票支持，僅30票反對及58票棄權。歐盟今年3月因為新疆維吾爾人權問題宣佈制裁四名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲多個組織機構和歐洲議會議員實施制裁。決議案稱，歐盟對華的制裁是出於維護聯合國有關人權問題的條約，但中方的制裁並非基於國際法。歐洲議會除呼籲歐盟委員會發表聲明譴責中國對香港特區民選政治人物的制裁外，認為議會必須採取行動，凍結議會對投資協定的討論，直至中方取消對歐盟的制裁。

議案指出，鑑於中國對維吾爾人及香港民主的鎮壓，再加上對台灣日益加大對抗，當前的歐中戰略已經顯示其局限性，歐中關係無法如同過往一般發展。此外，提案呼籲歐盟改變做法，同時與台灣開展貿易協定談判。歐盟委員會去年底與中國完成《中歐投資協定》談判，但今年3月協定因不獲歐洲議會主要政黨支持而擱置。中國外交部發言人趙立堅前日表示，《中歐投資協定》是平衡互利共贏的協定，盡早批准符合雙方利益，中方對長期惡意傳播涉疆謊言和虛假訊息，嚴重損害中方主權和利益的歐盟機構和人員實施制裁，是維護自身利益，希望歐方立即停止干涉中國內政。

立陶宛議會促京廢港國安法

另外，立陶宛議會昨通過無約束力決議案，形容中國對待維吾爾人的做法為「種族滅絕」，要求聯合國對新疆集中營的情況進行獨立調查，並呼籲歐盟委員會檢討其與北京的關係。議案獲五分之三的議員支持，同時要求北京廢除香港《國家安全法》，並與流亡海外西藏精神領袖達賴喇嘛開展對話。

路透社