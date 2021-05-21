作為國際物流樞紐港口、且毗鄰本港的深圳鹽田港，今傳出有碼頭職員確診，甚至傳出需要「封港」的消息，事件恐成深圳疫情缺口。數名本港業界向《蘋果》透露確有類似消息，當局正對碼頭的其他司機及職員進行強檢，不過官方至截稿前仍未證實事件。

據流傳的片段可見，大批身穿防護衣的檢疫人員正對碼頭的司機及員工進行強檢，另一段片段則顯示碼頭的出入口均疑已被封，不准出入。另據一則未經證實的官方通知顯示，該確診職員於鹽田區的沙崗墟居住，並要求所有職員前往醫院檢測，職員需檢測結果無異常方可於下周一上班。

另有網民反映，受到港口疫情影響，其就讀的學校亦已被封，有傳被封的學校包括鹽港小學及鹽田高級中學，讓當局為校內人士進行檢測。翻查資料發現，鄰近港口的中小學至少有4間。

據消息人士向《蘋果》表示，事件源於一艘載有約12、13名染疫船員的貨船，數日前曾要求停泊鹽田港，卻遭港口方拒絕，後該貨船刻意關掉定位，偷偷停泊港口，導致港口有爆發疫情的疑慮。消息人士更指，港口因此早於數天前已「封港」，對港口的職員進行強檢。

至於被傳染疫的職員，另一位本港業界人士表示，對方為碼頭西港區的一名職員，當局事後僅對西港區的職員進行強檢，暫未發現疫情有擴散的迹象，並強調鹽田港仍維持正常運作。此外，由於西港區僅作國內海運的運輸用途，因此相信暫未影響到本港公司貨運情況。

資料顯示，鹽田港為深圳港的主要組成部份，同樣亦為和記黃埔與深圳市政府合資的企業，為中國在遼寧、浙江、福建、廣東四省開發的國際中轉深水港之一，為中國華南地區重要的貨櫃運輸港，同時亦是華南地區國際航線最密集的港區，每周航線超過百條，其中歐美航線佔60%，是全球單體最大和效益最佳的貨櫃碼頭。

《蘋果》記者

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