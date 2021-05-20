【拆局】張一鳴跟隨馬雲、馬化騰等科網巨擎創辦人的步伐，成為「退休黨」成員。對於張的請辭，學者及時評人大多認為，這多少反映出中共國進民退的方向。

國進民退 加速控制

時事評論員劉銳紹認為，企業界高層都不想受傷，尋求明哲保身退出的機會，張一鳴退出，避開與官方的磨擦，是一個聰明的決定。

劉銳紹指出，距離中國選擇將民企國有化仍有一段距離，因為此舉會加速摧毀大型民企，令中國經濟雪上加霜，相比起直接接管民企，官方會派人加入這些民企，在董事會內透過資產調配等方式來控制它們。他引用馬雲被官方懲處一事，說明現時有着一個趨勢，即企業界高層都不想受傷，尋求明哲保身退出的機會，張一鳴現時退出，避開與官方的磨擦，十分聰明。

內地一名學者向自由亞洲電台指出，中國科網企業近十年發展迅速，但這些企業的創辦人近期先後離去，不得不讓人感到奇怪。現時在國民經濟的許多領域，國營資本大舉攻城略地，科網巨擎終極持有者就是權貴家庭，亦有可能被最高當局打壓，該學者認為「張一鳴的辭職很可能是形勢所迫，不得已而為之」。

香港城市大學金融及經濟學系客座教授羅家聰認為，科技對鞏固政權有一定作用，中國政府或想收回一些領域，中國多名富豪接連「瀨嘢」，張一鳴或是因為自覺情況不妙辭職。

《蘋果》記者 / 自由亞洲電台