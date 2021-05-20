台北萬華區阿公店群組感染大爆發，根據指揮中心公佈數字，過去4天，已累積逾370宗確診病例與萬華區茶藝館有關，成為這波疫情的「重災區」。這一片的茶藝館更曾被形容為「酒池肉林」，當中暗藏不少春色。經常有上年紀的阿伯、大叔上門光顧，令這些茶藝館又被稱為「阿公店」，有在台港人向《蘋果》表示，阿公店很容易辨識，晚上的街道拉客的小姐則如「聯合國咁樣」，又形容阿公店是「邪骨就係邪骨，點會有正骨揼呢？」另有巿議員認為，萬華區有過百間沒有領牌的阿公店掛羊頭賣狗肉，利用年長婦女為掩飾，實際是讓非法入境女子藏身賣淫。而且阿公店營業方式複雜，即使警方執法亦未必能逮捕幕後的操控者。

「（萬華）等如香港嘅長沙灣、土瓜灣嗰類地方，但嗰度有冇嘢玩我又唔覺。」喜愛夜蒲的港人強哥接受《蘋果》訪問，他在疫情爆發前經常去台灣旅行，亦曾有入住萬華區酒店的經驗，形容那裏只是普通的住宅區。

不單止是遊客，就算是當地的居民亦未必對萬華的色情場所很了解。土生土長的台灣人Rachel向《蘋果》表示，她知道那裏有色情場所，但一直以為駐場的都是年輕女性，直到疫情爆發後，才發現小姐和所服務的顧客年齡層都比較大。Rachel又說，會對萬華區感到害怕，特別覺得龍山寺附近很亂，「捷運站出來，就覺得很多流浪漢在路邊，公園會聚集很多人，感覺那麼多人無所事事在那邊」，所以她沒有需要都不會去那裏。

其實台北萬華區面積約8.8平方公里，較香港深水埗細一點。港人經常去的西門町、西門紅樓、龍山寺都屬於萬華區，而茶藝館（阿公店）多集中在廣州街、西昌街、華西街、西園路以及和平西路一帶。經營茶藝館需要領牌，若登記為飲食店業，就不能販售酒精飲品，否則就應申請酒牌、登記為飲酒店業。

移居台灣4年的港人N先生亦向《蘋果》指出，那些阿公店「一望就知咩料」，晚上會有小姐走到街上拉客。而由於萬華屬舊區，區內有很多老人聚居，亦是這些阿公店爭取的顧客對象，所以阿公店的入場消費門檻較低，只需600至700元新台幣（約166至194港元），小姐會根據時間輪流為不同的客人敬酒、聊天和唱歌，約5分鐘或10分鐘就會轉枱，「畀多啲貼士就坐耐啲」。

他又表示，以往阿公店大多是年紀大的台灣風塵女子或大陸的小姐居多，但自蔡英文執政後，開放讓更多東南亞國家的旅客入境，於是很多泰國、越南、柬埔寨等地的女子來賣淫，「聯合國咁樣」。亦有網友指阿公店消費平、小姐「敢玩敢露」，吸引不少長者，而且不一定只是單純的性買賣，也有客人只是去聊天、喝酒、唱歌，不過N先生就認為「邪骨就係邪骨，點會有正骨揼呢？」

《自由時報》引述台北市議員王世堅表示，十幾年來，萬華區阿公店從過去700多間不斷萎縮，最近市政府公佈有172間申請執照，但王世堅認為實際現時有300間，其中隱含色情、理容院；而年長婦女只是招牌「護身符」，表面陪老人泡茶聊天，其實是用來掩飾，讓越南、印尼、大陸及部份台灣女子藏身其中賣淫。

台北市商業處長高振源說，萬華區阿公店等茶藝館位於第三種商業區，茶藝館不可有女陪酒，警方會定期稽查，發現有女陪酒員就會處罰，但現場女性會自稱是客人的朋友，令到警方舉證困難；警方亦曾在三水街、廣州街一帶拘捕當街拉客的女子，但無法每天站崗，令流鶯死灰復燃。

另一名市議員應曉薇則說，許多阿公店營業方式複雜，有些早、中、晚時段各有一個老闆，或用街友（流浪者）掛名當老闆，即使被發現違法，要勒令停業或罰錢，都很難找出真正的負責人。

《蘋果》記者／《自由時報》

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