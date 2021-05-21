台灣在過去5日每日確診病例超過200宗，昨日新增295確診病例，當中包括286個本土病例，9宗境外輸入病例，新北中和及台北萬華仍是個案集中地。近日流行病學調查更發現，不少確診者足迹更是跨縣市，一名確診者被發現曾經乘坐太魯閣號列車從基隆到花蓮，途中更加換位，台鐵接報後緊急將列車停駛，進行消毒。在今早的記者會上，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥強調，民眾除了一個人開車以外，外出一定要戴口罩，亦不建議民眾在公園等公共場所吃外賣，而中央與地方政府已統一，以先勸導後罰款原則，處理口罩違規情況。

陳宗彥今早出席記者會時不斷被追問「外出戴口罩」的情況，陳宗彥稱目前最大原則是民眾外出一定要戴口罩，只有是一個人開車、沒有影響到其他人方能豁免，他亦表示民眾不應在公園等公眾場所吃外賣，公共交通的司機，即使車上只有一個人亦不應飲食。但對於地盤工人，則可以在保持社交距離下除口罩飲食。

陳宗彥又透露，在今早的全台縣市防疫會議中，中央與地方政府同意步調、做法及說法都應統一，故對於口罩違規，都是採取先勸導、後開罰原則處理。

陳宗彥又指近日在即時通訊軟件LINE上廣傳多個消息，包括台灣購買疫苗有差價、彰化溪湖確診病人某幾個地點，及行政院將發放1萬元新台幣（約2,783港元）補助金等，都是假消息。他表示已經與LINE聯絡，希望協助加強打擊假消息。

台灣《蘋果新聞網》指出，台鐵昨晚發出內部通報，花蓮衞生局接報一名確診病人，昨日上午從9時許從基隆七堵火車站，登上第278次太魯閣號列車，11時半在花蓮站下車。旅途中這名乘客原來坐在第8車10號座位，之後調到第4車10號座位。當列車到達花蓮後，由外判工人清潔消毒，改為219次從花蓮到新北樹林。

台鐵到衞生局通報後，即時召列車回廠進行深度、全面的消毒，並請基隆、台北車班的乘務員家居自主健康管理。

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台北市聯合醫院和平院區（和平醫院）昨日爆出第二輪院內感染後，再有護理師向台灣《蘋果新聞網》透露更多確診病例，一名在B4呼吸照護病房的病房助理在周日（16日）確診，可是當時醫院人手緊張，醫院沒積極隔離密切接觸者，直至在同一病房工作的呼吸治療師自覺有症狀，前往檢測後才發現確診。護理師批評院方讓員工都暴露在危險中，要是員工再傳染給病人，事情就相當嚴重。

中華郵政亦新增確診者，除該公司早前公佈的2名確診、1名在快速測試呈陽性的員工外，一名曾在萬華區活動的大安區金南郵局員工和一名在台北郵局信義投遞股外判人員，檢測亦呈陽性，正等候正式結果。金南郵局的員工為櫃位人員，工作時會接觸到民眾，但他為何會到萬華區，中華郵政仍在了解中。

雖然台灣的疫情嚴峻，當局禁止娛樂場所營業，但各地的色情活動未見停止。台灣《蘋果新聞網》接到民眾投訴，指台中有應召站仍照常運作，19日更是預約爆滿。而在台灣的性交易網站，各縣市、不同主題排名的各國賣淫女仍然營業，甚至俄羅斯辣妹到今天早上還有尋芳客留言評論。一名知情人士透露：「有招牌的護膚店、養生館、三溫暖百分之百都關了，但不怕死的人，還是能透過網絡找到門路。」警方則強調將加強巡查不法性交易，避免成為疫情漏洞。

台灣《蘋果新聞網》

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