台灣疫情大爆發，連續5天本地確診病例破200宗，但仍有民眾不願戴口罩。新北市一名40歲張姓男子周四（20日）前往中和區一間便利店影印文件，被店員發現未有戴好口罩並上前提醒，令他極度不滿；張男結賬後，竟然扯下口罩，並模仿周星馳電影《九品芝麻官》中方唐鏡「彈出彈入」情節，在店門口邊跳邊謂：「我把口罩拿下來了，我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋！」

閉路電視拍到，張男當日早上約7時走入便利店影印文件，其間突然扯下口罩，店員發現後於是上前提醒，令他極度不滿；結賬後，張男竟然走到店門口再次扯下口罩，模仿由吳啟華飾演的方唐鏡「彈出彈入」情節，在店門口邊跳邊謂：「我把口罩拿下來了，我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋！」店員見狀隨即衝上前，而張男則逃出便利店。

事後有網民將事發片段上載至網絡，警方其後前往該便利店調查，並對張男開立違反傳染病防治法案件處理紀錄表，移請新北市衞生局裁罰。

另外，高雄市三民區一名60歲黃姓男子周三（19日）晚到餐廳購買便當，因未佩戴口罩而被店員提醒，未料他竟突然發怒稱「政府規定關我甚麼事？」又用粗口辱罵對方；黃男最終被控違反《傳染病防治法》、公然侮辱及恐嚇罪，罰款3,000元新台幣（約830港元）。

現場片段顯示，黃男當晚約8時到十全一路一間餐廳購買便當，因未佩戴口罩而被店員提醒，沒想到黃男當場暴怒稱「我為甚麼要戴口罩？」店員隨即回應：「政府有規定要戴口罩。」黃男之後說：「政府規定是政府規定，關我甚麼事？」並多次用粗口辱罵對方，店員遂報警求助。

警方趕到現場後，黃男立即戴起口罩，惟仍遭違反《傳染病防治法》被罰款，同時因辱罵店員被控公然侮辱及恐嚇罪。警方表示，黃男買便當未配合當前政府防疫規定隨身佩戴口罩，還隨意對人辱罵，不僅遭罰款亦觸犯《刑法》，得不償失。

台灣《蘋果新聞網》

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