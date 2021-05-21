雲南大理州漾濞縣今晚兩小時內發出12次地震警報，根據中國地震台網顯示，今晚通報指，漾濞縣分別在晚上8時56分，9時21分、23分、37分、48分、53分、55分、56分，10時02分、03分、15分和19分發生地震，強度由黎克特制2.8級至6.4級，震源深度分別是5至10公里，均屬於淺層地震。最強1次發生在晚上9時48分，地震台網錄得強度達6.4級，震源深度為8公里。

據大理市漾濞縣消防救援大隊消息，目前已接到3宗報警，分別是山泥傾瀉導致汽車被埋壓1人被困、電梯故障有人被困、民房倒塌，消防員已緊急趕赴現場救援。

有在宿舍的學生跑到街上避難，在商店購物的顧客則連忙跑出店外，亦有人拍攝到地震發生時，室內吊燈和掛牆喇叭不斷搖晃，而且幅度很大。亦有網民反映，地震發生時住宅大樓都在搖晃，初時還以為是自己頭暈，後來第二波的震感超明顯，令他暈得想吐；亦有雲南昆明、四川的網民都表示感覺搖來搖去。

此次地震，大理、保山、楚雄等地震感強烈，昆明和攀枝花等地亦有明顯震感。據地震信息播報，此次震中距漾濞縣城6公里、距大理市區31公里，距昆明市區288公里。而大理市目前巿內通訊、供電正常，暫時未有傷亡報告。官媒則指震央當地地震活動頻繁，呼籲震區的民眾要遠離建築物。

大理州漾濞縣由18日起連續發生多次地震，強度由3.2至4.4級不等。

新浪微博／中國地震台網

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