澳洲作家、民運人士楊恆均去年10月遭中國檢察院正式落案檢控間諜罪，路透社報道，案件會於下周四（27日）閉門審訊。楊恆均自2019年1月被捕以來，一直被囚，未能與妻女會面，而他一直堅稱無罪。去年12月，他曾向外界發放訊息，透露自己已接受逾300次審問，當局未獲得任何證據。

曾經教授楊恆均、悉尼的自由派學者馮崇義向路透社表示，中國官方已通知澳洲駐華大使館，楊恆均的案件將於本月27日開庭，而且會閉門審訊，澳洲外交貿易部暫未有回應報道。中國外交部發言人趙立堅去年10月曾表示，北京市第二中級人民法院已以間諜罪對楊提出公訴。

55歲的楊恆均被中國當局指加入不明的間諜組織，危害國家安全，面臨10年以上的監禁。他是在2019年1月，由美國紐約飛抵廣州機場時，被中國國安人員帶走。

楊恆均的妻子袁瑞娟，曾是知名的「五毛大V」（五毛網紅），過去常在網上歌頌中共，狂言「愛國就是不給國家（中國）添亂」，但她在楊恆均被捕後一直未能探望丈夫，感到無助，擔心澳洲政府亦無法插手。

澳洲總理莫里森曾發聲，指中國當局對楊恆均指控完全不是事實。

十多年前，楊恆均撰寫數百篇有關中國，美國和台灣政治的文章後，開始在網上獲得關注。他於2011年首次在中國被警察拘留，當時懷疑他是北京茉莉花革命的煽動者，在澳洲政府發聲3天後，楊才獲釋。

除了楊恆均，中國環球電視網（CGTN）主播、澳洲公民成蕾（Cheng Lei），去年8月亦被北京當局拘捕。

路透社／《蘋果》資料室

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