蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

兩岸疫情｜內地增24輸入病例 廣州婦病毒檢測呈陽性

11分鐘前
內地部份省市宣佈，下月暫時停止為民眾接種第一劑疫苗。

兩岸疫情最新數字：大陸昨（20日）新增24宗確診個案，遼寧、安徽各增1宗本土病例，境外輸入病例分別為福建11宗，上海9宗，河南、湖南、廣東、四川各1例。大陸累計確診病例90,944宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,825宗，死亡個案15宗。

相關新聞：台疫大爆發｜確診者曾坐火車到花蓮 當局重申外出要戴口罩 禁戶外進食

廣東省廣州市荔灣區疫情防控指揮部今日公佈，荔灣區一名75歲的婦人，昨日因為身體不適，前往荔灣區中心醫院求醫，醫院為她進行病毒測試，其測試今日凌晨有結果，證實為陽性，婦人已經被隔離，繼續檢查。

當局公佈，這名婦人家住龍津街道錦龍社區，當局調查發現婦人有7名密切接觸者，當局已經將密切隔離者隔離，病毒檢測結果是陰性。

相關新聞：台疫大爆發｜不滿店員提醒戴好口罩 中年男門口「彈出彈入」：打我吖笨！

國家衞健委又公佈，至昨日內地共接種4.49億劑疫苗，以14.1億人口計算，接種率約31.8%。不過，內媒報道，江西省衞健委公佈，當地將從6月10日至30日暫停為民眾接種第一劑疫苗，工作安排、特殊情況除外。當局解釋，安排是為要加快讓已接種第一針的民眾，完成接種疫苗。

貴州省貴陽市早前亦已經公佈，當地接種逾150萬劑疫苗後，未見嚴重反應，故同樣會在6月10日至30日暫停暫停為民眾接種第一劑疫苗。

新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

廣州陽性江西疫苗接種
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner