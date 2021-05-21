兩岸疫情最新數字：大陸昨（20日）新增24宗確診個案，遼寧、安徽各增1宗本土病例，境外輸入病例分別為福建11宗，上海9宗，河南、湖南、廣東、四川各1例。大陸累計確診病例90,944宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,825宗，死亡個案15宗。

廣東省廣州市荔灣區疫情防控指揮部今日公佈，荔灣區一名75歲的婦人，昨日因為身體不適，前往荔灣區中心醫院求醫，醫院為她進行病毒測試，其測試今日凌晨有結果，證實為陽性，婦人已經被隔離，繼續檢查。

當局公佈，這名婦人家住龍津街道錦龍社區，當局調查發現婦人有7名密切接觸者，當局已經將密切隔離者隔離，病毒檢測結果是陰性。

國家衞健委又公佈，至昨日內地共接種4.49億劑疫苗，以14.1億人口計算，接種率約31.8%。不過，內媒報道，江西省衞健委公佈，當地將從6月10日至30日暫停為民眾接種第一劑疫苗，工作安排、特殊情況除外。當局解釋，安排是為要加快讓已接種第一針的民眾，完成接種疫苗。

貴州省貴陽市早前亦已經公佈，當地接種逾150萬劑疫苗後，未見嚴重反應，故同樣會在6月10日至30日暫停暫停為民眾接種第一劑疫苗。

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