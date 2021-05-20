日前穿航台灣海峽的美國海軍「威爾伯」號導彈驅逐艦繼續南下，昨日駛至南海西沙群島海域。解放軍南部戰區指摘美艦「非法闖入中國西沙領海」，已組織海空兵力跟蹤監視及警告驅離。但美國第七艦隊否認威爾伯號遭到中方驅離，強調該艦「繼續在國際海域進行正常行動」，反指斥中方有關南海主權的申索不具認受性。

美稱中方指控欠認受性

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里稱，威爾伯號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力跟蹤監視並予以警告驅離。他強調西沙群島是中國固有領土，美軍此舉嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，亦違反國際法和國際關係基本準則，易引發誤解誤判和海上不測事件，做法不專業和不負責任。此前，威爾伯號周二（18日）由北向南穿航台灣海峽。

美國第七艦隊罕有地發表聲明反擊中國軍方，指摘解放軍的聲明錯誤：「威爾伯號並沒有從任何國家的領域遭到『驅離』。它依循國際法執行航行自由行動，然後繼續在國際海域執行正常操作。」聲明強調美海軍這次行動「通過挑戰對單純穿航的非法限制，維護了國際法所承認的海洋權利、自由和合法使用」，又批評中方的聲明「以犧牲南中國海的東南亞鄰國為代價，主張其『過度和不具認受性的海洋申索』」。

美聯社/中通社