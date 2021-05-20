「我決定卸任CEO的角色，放下日常的管理工作，作為公司創始人，聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上去。」字節跳動行政總裁張一鳴近日發內部信宣佈辭職，並由其得力副手、現主管集團人力資源的梁汝波接任。此舉為字節跳動自2012年成立以來，最大的一次公司調整。張一鳴目前仍是數百家公司的實際控制人，相信今次只是退居幕後。

「我感覺過去幾年很大程度都在吃老本。」張一鳴在近日的內部信寫道，坦言自己不是很擅長社交，而是更喜歡研究組織和市場原理，最近半年萌生辭任CEO的念頭，希望有更多時間專注學習知識。張表示，自己將以十年為期，為公司創造更多可能，包括讓公司投入更多公益活動。

梁汝波被指是「傀儡」

張一鳴指出，他會與梁汝波一起工作，確保年底順利交接。梁汝波也在內部郵件回覆道：「我有信心，通過大家的合作努力，我們能不斷突破，再上台階。」不過，《金融時報》指出，曾與梁汝波共事的字節跳動職員表示，梁是張一鳴的「忠誠副手」，其中一人更指梁是「傀儡」，負責執行張的指令。

回顧張一鳴的經歷，他於天津南開大學畢業後，曾在多家科網企業工作，2012年創立科網公司字節跳動。在短短九年，字節跳動開發了大量手機應用程式。2016年，字節跳動推出了其代表作「抖音」，翌年推出國際版（即TikTok），風靡全球，抖音更被譽為首個衝出國際的國產社交平台。

抖音使張一鳴身家暴漲。在2018年，將以469.2億人民幣（下同；565億港元）身家，位列華人富豪第25位；2019年身家暴漲超過一半，去到1,145.5億（約1,381港元），升至第九。去年資產再增60％至1,848.3 億（約2,230億港元），排位不變。字節跳動去年成立電商部門，準備與阿里巴巴、京東等企業爭一日之長短。

美曾斥中共喉舌 逼賣TikTok

然而在其向世界高歌猛進之際，字節跳動受到中美角力牽連，也受到中美雙方打壓。一方面，字節跳動因數據私隱問題，2019年被美國特朗普政府啟動國家安全審查，其後被特朗普要求剝離美國的業務。美國司法部去年9月向法院提交文件證明，張一鳴與中共關係密切，甚至稱他是中共喉舌，危及美國人安全。字節跳動雖一直否認美方的指控，但要待拜登政府上台擱置問題後，才得到喘息空間。

另一邊廂，中國近年也以反壟斷、數據安全、金融安全之外，針對字節跳動在內的科網巨擎。在過去的兩個月，這些巨頭分別被金融部門、公安部、網信辦等部門約談，需要整改。其中阿里巴巴上月被中國指控違反《反壟斷法》，被罰款182.28億（約220億港元），科網界亮起警號。字節跳動本考慮將業務分拆在香港或上海科創板上市，但隨着阿里巴巴的螞蟻集團上市被強硬煞停，字節跳動也放棄了上市計劃，顯示了中國政治的暗湧。

路透社 / 《金融時報》