台灣本土疫情持續升溫，總統官邸也淪陷。總統府發言人張惇涵昨證實，總統官邸協助照顧退役工作犬的一位男義工前日主動通知確診。經過初步調查，該名義工居住於新北市中和區，因為是疫情重災區，府方高度重視，立即展開足迹調查。幸好總統蔡英文及相關人員進行核酸檢測篩檢，結果全為陰性，證實總統健康安全無虞。

84人改居家辦公

張惇涵昨晚舉行記者會指，該名義工為昨日指揮中心公佈的確診案例，他沒去過萬華。經查，他上次進入官邸時間為5月11日上午9時至下午5時40分，其間與總統並沒有任何接觸，活動範圍也沒有與總統重叠，也未曾進入總統起居的寓所， 當日之後也未再進入官邸範圍。該義工在前日經篩檢確診後，立刻主動回報府內幕僚，總統醫療團隊也立即為總統、與總統密切接觸的維安人員、幕僚，及其他義工進行核酸檢測篩檢，包含總統在內共25人篩檢皆為陰性。張又指，目前有84位同仁因可能接觸到確診者，或是確診者的接觸者，已採取自主健康管理，同時也居家辦公。

有記者詢問，官邸內退役犬以及兩隻貓是否會篩檢，張惇涵表示，稍早跟農委會防檢局做相關確認，目前沒有任何文獻顯示病毒會經貓犬傳染給人，這部份也跟醫療團隊做過完整確認。張又強調，目前會讓府裏四隻退休工作犬住在原本的犬舍，暫時不會進入總統起居的寓所，也暫停義工支援服務。台灣蘋果新聞網