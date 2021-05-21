以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發近年最嚴重衝突，造成最少262人喪生後在周四宣佈停火。有中國學者疑因批評哈馬斯是恐怖組織與羅列其腐敗情況，違反內地官方支持巴勒斯坦的立場，疑遭微博禁言。

疑因反哈馬斯言論被微博禁言的學者，是以色列特拉維夫大學東亞學系終身教授張平。長居以色列的他主要研究中華文明與猶太文明間的跨傳統對話，是首名將以色列文化帶入中國的學者。

據了解，張平過去也常在微博或講座上，也有指摘以色列如何欺負巴勒斯坦民眾。不過，在近期以哈爆發連續11天衝突中，張平的言論明顯與內地挺哈馬斯的媒體主旋律相反。

對於主流媒體以「以巴衝突」形容事件，張平便曾糾正應是「哈以衝突」，因哈馬斯是恐怖組織，連巴勒斯坦政府都不承認。

以色列早前在預警1小時後，炸毀有美聯社、半島電視台等傳媒辦公室在內的哈馬斯媒體大樓。張平對內地有媒體大肆指摘以色列轟炸媒體的行動，批評當中有誤導成份，指「以色列炸的是哈馬斯的情報機構，媒體也在那棟樓而已」，又批評「在清真寺旁邊藏武器，在幼兒園旁邊挖地道，在平民區架設火箭彈發射器，這都是哈馬斯常幹的勾當」

截至周三（19日）張平最後更新的一篇微博，指控哈馬斯嚴重腐敗，聲稱加沙地帶約600名百萬富翁，絕大部份也是哈馬斯的高級人員。張平指控哈馬斯主要是從國際援助貪污致富，形容很多國家名義是援助巴勒斯坦但大部份被哈馬斯高官截留。

他指，哈馬斯2號人物MusaAbu Marzook，家產是20至30億美元，是哈馬斯的首富之一。難民出身的前領導人Khaled Mashaal，現在已經是身家26億美元（一說20至50億美元）的超級富豪，在眾多阿拉伯國家的銀行有大量投資，在海灣阿拉伯富國中佔有大量房產。

就連哈馬斯中的小頭目，例如一名負責協調海內外哈馬斯組織關係的Iman Taha，也在加沙地帶建有一座價值100萬美元的豪宅。

張平在周一（17日）指控哈馬斯財政部長Abd Al Aziz Al Khaldi在海濱有一座豪宅，則已被微博列為「不實消息」。

張平：「 一個腐敗透頂的組織是不會有甚麼戰鬥力的! 即使是恐怖組織也罷！」可見張平即使不是支持以色列，但對哈馬斯組織明顯蔑視。

雖然張平自周三起已沒更新微博，疑遭禁言，網民亦不能再在其舊文上留言，但觀看先前的網民討論，有支持張平的言論，「以色列，不得不為你點個大大的讚，打擊恐怖組織是全世界政府的義務」、「就這種貪腐的恐怖組織粉蛆都要幫忙洗地」、「怎麼人家一批評腐敗的恐怖組織你就聯想到自己的祖國呢？」、「你需要好好反省一下自己心中對祖國的定位，話不能亂說，別做低級紅和高級黑」、「為人民服務，熟悉的配方，熟悉的味道」。

世界快聞／新浪微博

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