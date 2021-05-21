台灣的電力問題是民眾關注焦點。在核三廠、林口發電廠機組昨日完成年度檢修、重新歸隊後，台電公佈今日後備電力提升至8.69%。台灣《蘋果新聞網》取得台電有關本月13日、導致逾400萬戶停電5小時的報告，報告承認這是「人為疏失」，除了外判人員錯誤操作開關，導致匯流排接地故障之外，亦涉及外判員工未得台電監控中心同意操作。報告稱，日後將會採取雙重保護，禁止人員去操作被管制的隔離開關。

台電原訂要在16日公佈調查報告，但卻一直未如期公佈，台灣《蘋果新聞網》取得報告內容，列舉兩大致命失誤。報告指出，一名姓黃的員工，在5月13日下午２時36分完工試驗，自行誤操作編號3541的隔離開關，導致匯流排接地故障，導致電力系統電壓驟降，引發發電廠4個機組跳掣。不過，台電施工是採取雙重保護，禁止外判人員去操作「被管制的隔離開關」，調查發現，一名姓吳的項目負責人，未有將開關設定為受管制狀態，引發事故。

報告同時亦指出，台電綜研所人員未有經監控中心同意，操作一個送電中的設備，而這設備剛好是外判黃姓工人錯誤操作的一個，引發連鎖的故障。

在報告中，台電提出未來外判商要從事設備試驗，未經台電同意不得任意操作，台電人員操作開關設備，亦要經管制單位雙重確認後方可操作；同時亦會加強教育訓練，防止類似情況發生。

在接連兩次大停電後，台電發電機組陸續完成年度檢修，恢復發電。台電公佈的數據顯示，今日中午的用電比例跌破9成，只有88%，比過去兩日少，而後備電力則有8.69%，較過去兩日明顯回升。台電稱，核三廠1號機組與林口3號機組歸隊支援，已經有效抑制供電緊張情況，不過，台電仍呼籲民眾要節約用電。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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