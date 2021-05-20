台灣總統蔡英文昨日連任一周年，專程前往視察國防部，掌握國軍防疫整備、支援全台消毒工作狀況。對於本土疫情爆發，蔡英文強調把防疫視同作戰，激勵部隊士氣，「防疫這一仗，台灣一定會贏。我也會領導國軍，跟大家一起打贏」，並感謝軍隊全力配合防疫。

陸派軍機挑釁

昨日是蔡英文上台執政五周年，大陸解放軍出動四架軍機進入西南空域防空識別區，進行南台灣繞島航訓，挑釁意味十足。台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，並五度執行廣播驅離。蔡英文表示全台專注防疫的同時，軍隊仍堅守崗位，密切監偵周邊海空域，應對解放軍戰機軍艦不時侵擾，保護國家安全。她又提到近日出現很多假訊息，呼籲提高警覺，避免擾亂民心士氣。

國民黨主席江啟臣批評蔡英文執政五年，造成多項缺失，包含疫苗短缺、旱災嚴峻、供電不穩及黑道治國，要求她為執政不力向全台巿民道歉，徹底檢討各項政策失誤。國民黨前主席朱立倫亦在facebook發文抨擊蔡英文執政成績是「一片黑暗」。在防疫有成、經濟逆勢成長、台灣形象提升等利好因素加持下，根據《遠見》雜誌的民調顯示，台灣人對蔡英文滿意度創新高，為55.3%，不滿意度則跌至新低，為31.1%。不過民調於上月底至本月初進行，並未反映疫情及停電的相關影響。

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