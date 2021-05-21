國家主席習近平今日以視象方式出席全球健康峯會，繼續大搞抗疫及疫苗外交，一口氣作出5項承諾，包括在未來3年內再提供30億美元（下同，約232.9億港元）國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展，並在供給全球的3億劑疫苗外提供更多，以及支持疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產等。習近平又表示，支持世貿等國際機構早日就豁免COVID-19疫苗知識產權作出決定，同時倡議設立疫苗國際論壇，討論全球疫苗公平合理分配。

習近平在峯會致辭時指出，全球面對疫情肆虐，應「堅持人民至上、生命至上」，並科學施策，統籌系統應對。他特別提出，二十國集團成員要採取負責任的宏觀經濟政策，加強相互協調，維護全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉，並且繼續通過緩債、發展援助等方式支持發展中國家，尤其是困難特別大的脆弱國家。

習近平又呼籲，國際社會團結合作、共克時艱，堅決反對各種政治化、標籤化、污名化的企圖。他並暗批，美歐各國「搞政治操弄絲毫無助於本國抗疫，只會擾亂國際抗疫合作，給世界各國人民帶來更大傷害。」

習近平還披露，中國已履行承諾，向80多個有急需的發展中國家提供疫苗援助，另向43個國家出口疫苗。中國已為受疫情影響的發展中國家抗疫以及恢復經濟社會發展提供了20億（155億港元）援助，向150多個國家和13個國際組織提供了抗疫物資援助，為全球供應2,800多億個口罩、34億多件防護服、40多億份檢測試劑盒。中非建立了41個對口醫院合作機制，中國援建的非洲疾控中心總部大樓項目已於去年年底正式開工。

習近平在臨近結尾部份，宣佈5項承諾：

1. 中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

2. 中國已向全球供應3億劑疫苗，將盡己所能對外提供更多疫苗。

3. 中國支持本國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產。

4. 中國已宣佈支持疫苗知識產權豁免，也支持世界貿易組織等國際機構早日就此作出決定。

5. 中國倡議設立疫苗合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一道探討如何推進全球疫苗公平合理分配。

央視

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