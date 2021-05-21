中國部份政府辦事處禁止美國Tesla電動車停泊在辦公區域內，理由是汽車鏡頭帶來安全問題。據路透社引述相關消息人士指出，北京及上海有最少兩個政府機構，口頭指示職員不要將Tesla汽車停在辦公區域，暫時未知有多少輛車受影響，亦未知這項措施是否正式的政府禁令，還是個別官員要求。報道又指，中國今年3月禁止Tesla汽車進入部份軍事設施區域。

中石油賣緬甸燃油被斥同戰犯交易

路透社調查數據發現，中國企業中石油旗下的中國石油國際事業（新加坡）有限公司，上月曾向緬甸出售約1.3萬噸航空燃料和4,000噸汽油，這是自緬甸2月爆發軍事政變以來，首次有此類商品的輸入。緬甸反對派組織譴責中石油賣燃料給軍政府，形容是同戰爭罪犯做生意。

根據未公開的官方進口資料顯示，中石油於4月15日在緬甸蒂拉瓦（Thilawa）碼頭，從油輪MT Yu Dong號上卸貨。報道引述業內消息指，供應商對於向緬甸出售燃料保持警惕，因為軍政府或以飛機轟炸反軍方武裝組織，但目前並無證據顯示涉事燃料會被用於軍用飛機。報道認為，有關消息或會令外界質疑，中國是否支持緬甸軍政府領導人敏昂來。

雖然美英等西方國家向屠殺平民的緬甸軍政府實施制裁，但國際社會並沒有禁止向緬甸運輸石油產品。

台灣向歐洲天主教醫療組織捐器材

台灣駐羅馬教廷大使館，昨日向歐洲「馬爾他騎士團」位於中東伯利恆的「聖家醫院」捐款，協助購買治療染疫孕婦所需的醫療器材。

台駐教廷大使李世明指，台灣榮幸能響應教宗方濟各呼籲，幫助醫院購買儀器，讓弱勢家庭度過難關，又表示近日台灣疫情擴大，更突顯把台灣納入全球公共衞生體系的重要性。

「馬爾他騎士團」前身是中世紀天主教醫院騎士團，1994年成為聯合國觀察員。

綜合報道

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