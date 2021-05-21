5月23日是西藏被解放軍「和平解放」60周年，中國國務院新聞辦公室今日（21日）發表《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書，聲稱西藏在社會主義制度下，人民幸福，生活條件改善，又批評西方反華勢力和西藏精神領袖達賴喇嘛，圖搞亂西藏遏制中國。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，外國認為中國對西藏、新疆採取不利少數民族的政策，所以中方要表達自己的觀點，是一個國際宣傳戰的需要。

白皮書全文約2.3萬字，正文包含10個章節，涉及和平解放前的西藏、實現和平解放、社會制度的歷史跨越、各項事業加快發展、脫貧攻堅全面勝利、優秀傳統文化得到保護和發展、民族宗教工作成效明顯、生態安全屏障日益堅實、堅定維護國家統一和社會穩定、新時代新征程等。

白皮書指出，西藏各族人民貫徹執行《十七條協議》，有力維護國家主權、祖國統一和領土完整；又建立社會主義制度，實行民族區域自治，極大解放社會生產力和西藏各族人民生產、生活條件。

同時，白皮書強調，長期以來，「西方反華勢力從未停止利用所謂『西藏問題』擾亂遏制中國，十四世達賴集團從未放棄過『西藏獨立』的圖謀，不斷製造事端，危害西藏安定團結的大好局面。」

至於關於十四世達賴提出的所謂「中間道路」，白皮書指其核心內容包含不承認西藏是中國一部份，又宣稱西藏歷史上是完全獨立的國家，「圖謀建立歷史上從不存在的所謂『大藏區』，要將西藏、四川、雲南、甘肅、青海等藏族及其他民族聚居區合併建立所謂統一的行政區等。」

白皮書稱「中間道路」既不符合中國的歷史、現實、憲法、法律、基本制度，也不符合西藏的歷史、現實和民族關係，更有違包括藏族人民在內的全中國人民的根本利益。」要堅決抵制十四世達賴集團的滲透破壞活動，堅持宗教中國化方向。

時事評論員劉銳紹表示，白皮書提到「堅持宗教中國化」是否代表西藏會失去宗教自由，劉銳紹認為根據他的觀察，會容許當地人進行日常藏傳佛教的活動，甚至會協助修建佛寺，但去到關鍵的情況，例如要控制轉世靈童這個精神領袖，會一定「按自己官方需要嚟做嘢」。

劉銳紹又指，中國政府對西藏的支援撥款是內地人均最高的省份，但「講出去無人理」，而且西藏民眾對中共打壓達賴喇嘛反感，即使有援助也未能切割藏人對達賴喇嘛的感情。

中新社／《蘋果》記者

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