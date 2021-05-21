解放軍軍機繼續飛入台灣的防空識別區（ADIZ），台媒有報道指，中共有軍機於今日（21日）凌晨零時進入台ADIZ西南空域，打破軍機擾台的最早紀錄。另外，台海軍承認，早上一架無人機因飛行姿態異常，迫降台東近海。

台灣《自由時報》報道，指根據廣播紀錄，中共有軍機於凌晨零時7分、7時56分進入ADIZ西南空域，高度為5,000及7,000米，遭台灣空軍在空警戒並廣播驅離。

據Facebook專頁「台灣西南空域」統計，解放軍軍機在本月飛入台ADIZ累計18天，在2021年累計有118天。

台灣近年積極發展不對稱戰力以應付大陸的軍事威脅。不過，台灣海軍艦隊指揮部今早承認，所屬海上戰術偵搜大隊1架無人飛行機（UAV），於上午7時27分自台東太麻里訓場起飛，執行海域偵察任務，操作手在上午7時31分發現飛機飛行姿態不正常，恐有墜落危險，為避免危及陸上民宅安全，操作手上午7時35分強迫將無人機導控至台東太麻里近海降落。

海軍艦隊指揮部指出，無人機屬消耗性耗材，為慎重起見，艦指部已與中科院技術人員查明肇因，以確保裝備妥善。

發生意外的是銳鳶無人機，最大飛行半徑為150公里，滯空時間12小時，具快速部署、長時滯空巡偵、目標監偵定位、電子反干擾與即時影像傳輸等功能，可在4,000公尺高空進行對海、對地偵搜。

《自由時報》／台灣《蘋果新聞網》

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