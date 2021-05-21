深圳第五高的賽格大廈自周二（18日）起連續3日發生劇烈晃動，造成租戶及周邊民眾恐慌。當局強調經檢查樓體結構安全，晃動原因待查。深圳賽格集團今日（21日）零時起封閉賽格大廈，全面檢查大廈後好再開放。晃動事件已令深賽格股價連跌4日，累計跌幅達9.6%。

樓高71層，實高292米的賽格大廈晃動事件，其安全性繼續成為外界關注焦點。賽格大廈的商戶今日收到大業主深圳賽格集團有限公司的通知，指為確保大廈檢測工作順利進行，不受外界干擾，經賽格集團研究決定，自5月21日零時起，暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈寫字樓和電子市場，待相關檢測工作完成後，會另行通知如何有序開放。

有內媒向賽格管理處查詢，對方稱商戶自今日起不能進出，具體開放時間要等政府部門通知。

今日早上，大批賽格商戶在大廈外等待，希望能將貨物搬走，有商戶說：「還有100多萬貨沒拉出，以前客戶經常跑到我這裏拿貨，我們一走，客戶就沒有了。」

另一位商戶表示，昨晚已收到封廈通知，已經不准進入，幸好自己前日（19日）已開始把貨拉走，目前只餘數萬元貨品在大廈內，影響不大。

中國新聞週刊報道，中國城市規劃設計研究院前院長李曉江表示，複雜的工程或者大型工程，用現在的標準規範看，技術上都符合規範，整體上都是安全的，但是並不等於100%不會出問題。他指，標準一般是基於現有認識，越高層、越複雜的建築，越有可能出現超出目前對自然規律認識範疇的情況，所以「我個人觀點是，沒有必要不斷挑戰建築的層高」。

有網傳消息稱，中國一冶集團有限公司中標17億元人民幣（約20.4億港元），負責維修賽格大廈。內地極目新聞記者今日從中國一冶深圳分公司獲悉，此消息為謠言。

自賽格大廈周二忽然晃動引發商戶民眾大逃亡後，深圳官方聲稱已組織專家實時監測大廈的振動、傾斜、沉降等數據，強調數據正常及大廈主體結構安全，確切造成晃動的原因仍待查，暫時推斷可能與風、地鐵運行及溫度三方面因素造成影響。

至於被指大廈未有安裝常見於「超高大廈」的阻尼器防止振動，有內報引述賽格集團內部人士表示，因興建時間早，當時的結構設計是不需要阻尼器。這次事件後，「專家建議安裝阻尼器，但最終的方案還未出來」。

中國證券報／中國新聞週刊／極目新聞

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