廣東、廣西及江西等地，周三（19日）晚起遭大暴雨侵襲，多處出現水浸汛情。江西有逾10萬人受災；廣東韶關部份地區雨量逾200毫米，逾1.6萬人受災，1,459人要緊急轉移，700多間房屋受損，經濟損失9.6億元人民幣（約11.5億港元）。

廣東應急管理微信公眾號消息指， 韶關周三晚至昨日下午，韶關北部、清遠北部、肇慶懷集出現了暴雨到大暴雨，韶關乳源出現了特大暴雨。韶關市氣象局在昨日凌晨5時41分，發出市區暴雨紅色預警，武江區、湞江區、曲江區及乳源區學校停課，部份地區錄得230毫米雨量。韶關三防指揮部於昨晨7時啟動防汛4級應急響應，提醒市民做好應對暴風雨天氣的準備。

大雨影響下，韶關城區多處出現嚴重水浸，部份地區有河水倒灌情況，部份途經韶關的火車受延誤。

市三防指揮部辦公室表示，截至昨傍晚6時，韶關有超過1.6萬人受災、1,400多人要緊急撤離、緊急安置1,027人、超過700間房屋損壞，近4,300公頃農作物受災 ，直接經濟損失達9.6億元。

陸路交通方面，韶關乳源、曲江、南雄、樂昌，昨晨約9時共有4條國省道9處路段因塌方、水浸導致交通中斷。

當地氣象部門於昨午陸續解除暴雨黃色預警，但預計今日仍有大到暴雨、局部大暴雨天氣，累積雨量較大。

江西方面，截至昨晚10時，萍鄉市、新余市、宜春市、上饒市、吉安市、撫州市、贛州市7個設區市26個縣因洪澇災害有10.2萬人受災，緊急避險和轉移安置4,023人，直接經濟損失1億元 （約1.2億港元）。

廣西賀州市也在周三晚起有大暴雨，截至昨午4時，賀州多個地方雨量超過100毫米，昭平縣走馬鎮利濟村雨量達182.5毫米。災情仍在統計中。

南方網／廣東應急管理微信公眾號／大江網／央視

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）