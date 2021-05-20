全球疫情反覆，內地昨日新增12宗確診和15宗無症狀感染個案，其中兩宗為本土感染。中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山表示，如果病毒對人類健康影響降低，未來可能與人類長期共存，人類則需像預防流感一樣，定期打疫苗。

內地27人染疫

鍾南山接受官媒訪問指，人類未來或要定期接種疫苗，「如果疫苗的保護率不再是一年，那每年都應該接種疫苗」。不過，他指鑑於現在多國都出現變種病毒，具體發展還要持續觀望。他強調，「我認為與新冠病毒共存是有可能的」。鍾又提到，最近的數據顯示，目前已有幾十萬60歲以上長者接種疫苗。由於老年人是易感染群組，他建議長者盡早接種疫苗。

內地最新公佈的確診數有12宗，另有15宗無症狀感染個案。其中一名確診者為遼寧34歲男子，屬輕症病例，其妻為無症狀感染者。安徽則有一宗本土無症狀感染個案。其餘個案均為境外輸入，分別來自浙江、上海、天津及廣東等地。是次在安徽、遼寧發生的新一輪疫情，仍未找到零號病人，有流行病學專家不具名向內媒指出，當局應排查已接種疫苗人群。該專家又指，由於疫苗保護率不是100%，已接種疫苗人士亦會感染，只是不會發病或症狀輕微，同時具傳染性。

國家衞健委/CGTN