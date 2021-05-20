內地樓市泡沫化，隨着近年來建築用料短缺、土沙價格暴漲，黃河故道（黃河廢棄了的河道）的沉沙於是成了一些人的「天然沙庫」。河南省蘭考縣就有國企以「土地改良」為名取土採沙，結果令到當地農田出現一個又一個的沙坑，當地政府有國企因此獲利300多萬人民幣，卻因盜沙活動猖獗，毀壞農田，而且風起沙揚，嚴重威脅周邊生態，根本得不償失。

據悉，蘭考縣的盜沙活動猖獗，就連官方也看不過眼。由新華社主辦的中共黨刊《半月談》，早前派記者到蘭考縣東南部黃河故道採訪，發現農田裏有許多盜採土沙留下的沙坑。其中，儀封鎮東崗頭村的一處盜坑位於大片平整農田中，方圓接近一畝、深達三、四米。當地村民指，盜沙不但毀了農田，而且風起沙揚，嚴重威脅周邊生態。

報道指，去年初，蘭考縣成立農林發展有限公司，推出一個低產田「土地改良」項目，簡言而之就是「挖土賣沙、回填客土」。據了解，蘭考富沙低產田面積約2萬畝，由於這些低產田「土薄沙厚、漏水漏肥」，農林發展公司計劃在蘭考縣2個鄉鎮的2個村試點「土地改良」，以客土置換低產田下的土沙，再將土沙拍賣，以彌補項目成本。

當地政府隨後不斷擴大這個項目，挖沙面積達19萬平方米。直至近日，有網民作出舉報後，項目被暫時叫停。不過，被損毀的農田已無法再耕種。

報道謂，這種「買土買沙」活動在當地已屬半公開秘密，幾乎無人不知附近賣沙點的所在。

蘭考縣礦產資源管理中心相關負責人表示，豫東黃河故道周邊沒有大山，建築工程一向掘地取材。1980年至1990年代起當地工程大興，盜採土沙活動隨之聲勢漸熾，截至2018年全縣普查時，全縣坑塘面積已達786萬平方米。近兩年，「新坑」層出不窮。

有指，僅蘭考縣每年土沙需求就約50萬平方米，而蘭考縣黃河故道的耕地，土層僅有40至50厘米厚，其下的沙層淺則1米，深則近10米。以沙層3米的土地為例，盜採1畝就可收入約8萬元人民幣（9.6萬港元），而採土不過是一夜的事。當地一些村民甚至與盜沙分子達成租地「協議」，默許盜採者到農田挖沙。蘭考多地村民表示，盜採之風蔓延處，高價地租盛行，「種地的話地租（給他人耕種）一畝只有800元（租金收入，約964港元），租地（給人）採沙，一畝少則3,000元（3,618港元），最高可達5,000元（6,030港元）」。

《半月談》

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