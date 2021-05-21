解放軍4名士兵於去年中印邊境衝突中死亡，官方2月發佈當時的衝突短片後，有數名網民被指發表「侮辱戍邊士兵言論」遭拘捕，亦有人身在海外仍遭追緝，包括大地產商「SOHO中國」創辦人潘石屹之子潘瑞，以及19歲重慶青年王靖渝。消息指，王靖渝已在阿聯酋被捕，面臨被遣返回中國。

報道指，有自稱王靖渝的朋友，於20日在王靖渝的Twitter賬號留言，指王靖渝在4月5日在往美國途中於杜拜轉機時被捕，囚禁至今。

王靖渝的朋友向德媒「德國之聲」表示，在當地聘請的律師沒有任何與王靖渝案件相關的信息，而他現在可能面臨被當地政府以「侮辱宗教」罪名遣返中國。

其友人表示，雖然在阿聯酋聘請的律師向法院申請讓王靖渝保釋獲批，但當地警察局仍以將王靖渝遣返回中國為由難，拒絕釋放。

根據德國之聲收到的文件截圖，當地警局是在4月11日建立一個與王靖渝相關的案件。德國之聲目前無法單方面證實案件所有細節的真實性。

王靖渝涉嫌於2月在網上留言，指去年6月在中印邊境衝突中死亡的4名解放軍「該死」，又質疑解放軍傷亡人數，被重慶公安以涉嫌尋釁滋事「越洋」通緝。之後，王靖渝在網上聲稱，他在重慶的父母遭株連，被當地警察多次帶走問話及滋擾。王靖渝又指自己在海外收到死亡恐嚇電話。

中印邊境衝突中，至今最少有6名內地網民被指發表「侮辱戍邊士兵言論」在全國各地被捕，包括擁有250萬粉絲的微博大V「辣筆小球」仇子明。

至於與王靖渝一樣遭「網上追逃」的，還包括潘石屹之子潘瑞，他被指在去年6月發表「侮辱戍邊士兵言論」。

另外，中共中央軍委機關報《解放軍報》今日（21日）刊發軍隊「全國道德模範候選人預備人選名單」，在中印衝突中死亡的士兵陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉4人，以及受重傷的團長祁發寶，被評選為敬業奉獻模範候選人預備人選。

德國之聲／《解放軍報》

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