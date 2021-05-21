台北市疫情仍未受控，今日新增127宗確診病例，台北市長柯文哲（柯P）今日宣佈，將不少港人都曾下榻、位於台北車站對面的五星級台北凱撒大飯店，徵用作為「加強版防疫專責旅館」，用作集中檢疫所，讓輕症患者或無症狀病人入住隔離，成為台北版的「方艙醫院」。與此同時，台灣民眾因疫情減少外出，捐血量大減，血庫存量僅夠4.4日使用。台灣血液基金會表示，情況遠比沙士疫情時更嚴峻。

柯文哲下午在台北市疫情記者會上表示，目前疫情嚴峻，要參考大陸做法興建專門收治病人的「方艙醫院」已來不及，他認為最好是徵用大型旅館。他指出，這次徵用台北凱撒大飯店作為「加強版防疫專責旅館」，「講白了就是集中檢疫所。」

他表示，將會有醫護人員進駐「防疫專責旅館」，早前當局徵召的退休醫護，都會先準備到旅館服務。

1972年9月開業，原名為台北希爾頓大飯店，2003年改名為台北凱撒大飯店，疫情前是台北市住房率前三名、入住率達九成以上的酒店，深受國內外旅客喜愛。今日台北凱撒大飯店在FB專頁發出緊急通知，表示因應疫情關係，酒店另有其他規劃用途，即日起不接待任何住客，所有餐廳也暫停營運，開放時間將另再公告，並表示如果有民眾需要退訂，可直接致電酒店總機。酒店主頁下午則加上「同島一命，團結抗疫」的圖片。

血液基金會今日公佈，17日（周日）的血液庫存量夠用6.7日，但今日卻跌至4.4日，五日內減少1.5萬袋，但每日用血需求約6,500袋，缺血情形非常嚴重。基金會認為，目前疫情嚴重，加上捐血站、捐血車等停止運作，醫院用血量卻還在增加，目前B型血存量偏低，其他A、O、AB型皆十分緊張。

台灣《蘋果新聞網》

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