台灣疫情仍然嚴峻，連續六天錄得過百宗本土確診。昨天新增286宗本土確診，其中新北巿最高，達157人染疫。因應全台疫情警戒升至第三級，台灣昨天首次舉行「全國防疫會議」，會後當局特別強調打擊假消息，違法最高可被罰款300萬元新台幣（下同，約83.3萬港元）或監禁三年。

防疫指揮中心統計，截至昨天，全台累計1,669宗本土確診，死亡增至15人。防疫指揮官陳時中昨表示，新增286宗本土個案，分別有155名男性及131名女性，當中高達157人居住在新北市，其次為台北市的87人。

女生無罩逛夜市唱K傳染三人

至於新增死亡個案為一名70多歲女性，在萬華區工作，平時獨居，有心血管疾病，上周六出現虛弱無力及倦怠，但拒絕就醫，翌日被列為必須檢測的接觸者，但一直聯絡不上。當局請警方協助尋人，至周一，親屬上門探望發現她已經離世。昨天亦出現全台最年幼確診者，彰化縣長王惠美表示一名10個月女嬰染疫，她被祖父母帶到葡萄家族群組的歌唱班。

校園疫情同樣升溫，教育部公佈學生確診人數，共有55名學生確診，當中46人是本土病例。位於台中的東海大學及朝陽科技大學前天各有一名學生確診，其中一名20歲朝陽科技大學女學生足迹遍佈夜市、百貨公司、市場及KTV，而且大部份時間都「未戴口罩」，當局證實當天有20名同學一起唱歌，多人傳出身體不適，全部已接受檢測，三人呈陽性，其他尚未檢驗出。

昨日首次舉行全台防疫會議，邀集地方政府「整合防疫資源」、「檢視執行進度」與「駁斥錯誤不實訊息」。會後，內政部次長陳宗彥表示，因假消息流竄不斷，危害防疫措施，已請刑事警察局成立「專責偵辦隊」，每日與地方合作蒐證，提醒巿民切勿散播，以免觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》或《社會秩序維護法》規定，否則最重可罰300萬元，或面臨三年以下有期徒刑。

親中黨魁：大陸願輸出方艙醫院

台北巿為疫情重災區之一，市長柯文哲昨天發佈行政命令，超市、夜市、地下街攤販及傳統市場等一律禁止堂食，只准外賣，「希望大家不要在那裏吃了」，違者將依照傳染病防治法規定，罰款3,000元至1.5萬元新台幣（約833至4,164港元），政府會派員加強巡查。

本土確診人數破千，立場親中的台灣新黨主席吳成典自言已緊急與大陸有關單位聯繫，對方表示能將方艙醫院「整廠輸出」，也願意輸出疫苗，對於協助台灣義無反顧，只等台灣點頭。吳成典呼籲台灣應拋棄意識形態，盡速同意大陸疫苗及相關醫療設備來台，這才是真正的愛台灣。對此，防疫指揮官陳時中回應指，目前沒有建方艙醫院的考慮。台灣蘋果新聞網