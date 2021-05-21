內地又發生官場離奇命案。四川峨眉山巿公安局發通報證實，樂山市中級人民法院副院長傅岷雪，到峨眉山市委參加專題工作會期間，因身體不適提早離場，步行至停車場時，遭一輛剛開動的公務車撞死。不過，內地有自媒體引述知情者表示，涉事車輛疑似為樂山市市長的座駕。事發時，傅岷雪因蹲下落入司機的視覺盲區而肇禍。

這宗引起網民熱議的離奇命案，發生在前日下午。據山東「速豹新聞網」獲得的消息指，四川樂山中院副院長傅岷雪在峨眉山車禍身亡，涉事車輛疑似是樂山市市長的車。爆料者還聲稱，傅岷雪蹲在地上而落入司機的視覺盲點，導致慘劇發生。

樂山中院一名工作人員證實，傅岷雪已經離世，並已在樂山殯儀館舉辦追悼會，內部訃告寫着，傅岷雪因公逝世，至於肇事車主的身份則不清楚。工作人員說：「聽說是在峨眉山發生，訃告只貼了一天，之後被撕掉。具體原因不清楚，事發時間可能是19號。」

他還表示，事發地點在一個停車場內，當時傅岷雪因身體不適蹲在地上，不幸被車輛所輾壓，「這是一種突發的意外」。

對於傅岷雪離世的原因，樂山市政府、樂山市公安局的回應，均表示「未聽說此事」。

事件在網上引起網民關注後，峨眉山市公安局發通報稱，傅岷雪事發當日到峨眉山市委參加專題工作會。會議期間，傅岷雪因身體不適提前離場，步行至停車場，突然蹲在一名馮姓司機公務車前。馮男當時駕車起步準備接參會人士時，撞上蹲於車頭前的傅岷雪。傅岷雪送到峨眉山市人民醫院後不治。不過，通報並未交代涉事的公務車屬誰，僅表示公安機關正依法開展調查。

資料顯示，傅岷雪，原籍四川馬邊，西南政法大學1983級法律專業本科畢業，現任樂山市中級人民法院黨組成員、副院長、新聞發言人，樂山市第五屆人大代表，四川省法學會西南政法人才研究會第一屆理事會理事。

多維新聞網

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