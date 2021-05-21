中共明年舉行二十大，西方世界已十分關注已掌權10年的中共總書記習近平的動向。外國有研究報告或前外交官新書，探討中共內部權鬥挑戰習近平的可能或他會否永續執政。有中國問題專家斷言，除非習近平外交政策鋌而走險，否則無人可威脅其權力。另有專家預言，習近平會掌權至死，且其「切香腸式」外交，成功在南海、釣魚島等擴展實力又未引發戰爭。

美國之音報道指，最近外國有兩項關於習近平接班問題的研究，引起廣泛關注，分別是美國戰略與國際問題研究中心研究員布蘭切特（Jude Blanchette）和澳洲洛伊國際政策研究所研究員理馬格萊格（Richard McGregor）合寫的報告《後習近平時代中國領導人接班的幾種可能性》; 還有是英國前駐華外交官蓋斯德（Roger Garside）新書《中國政變：走向自由的大躍進》，以及蓋斯德在加拿大《環球郵報》的文章《在中國政權更替不僅可能，而且迫在眉睫》。

美、澳兩位研究員的研究報告提出，結束習近平時代的四種可能性，包括在二十大交出權力、掌權至2027年或2032年、中共內部發生政變，或任內意外死亡或失去能力等。

蓋斯德的新書《中國政變》，是根據他對中共目前處境的觀察，虛構國家副主席王岐山、總理李克強及副總理汪洋，「策劃政變推翻了習近平，然後啟動了民主轉型」的故事。

蓋斯德在加拿大《環郵》的長文，重點是指美國及其盟友，在幫助那些希望在中國建立自由民主的中國領導人方面可以發揮作用。他認為，大部份獨裁者也是被高層精英推翻。他看到中國正在發生這樣的事情，由於美國聯手盟國對付中國，使中共陷於危機，而中國的改革派看到並抓住了這個機會。

他指，中國是個極權政權，且有望成為全球最大經濟體，在人工智能等先進技術又處領先地位，將為西方世界帶來噩夢，所以必須採取行動與反對習近平的中國人合作。

不過，美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友直言，蓋斯德的假設百分之百不可能發生。

黎安友解釋，「第一，實際上中共黨內和軍內的精英權力階層都支持習近平」、「政治局裏多數人是習近平的老朋友、高中同學、來自福建、上海、浙江的人。」其次，「如果有人不喜歡習近平，李克強要打電話給汪洋，……想私下談談，習近平的人在竊聽電話……你想開個秘密會議，想說一些習近平不想讓你說的話，那是不可能的。」黎認為，習近平會繼續在位直到去世。

紐約大學法學院榮退教授、美國著名中國法律專家孔傑榮也認為，習近平權力面臨的最大危，不在高層精英的挑戰或政變，真正可能威脅其權力的，可能是其鋌而走險的外交政策。

「如果習近平在台灣問題上採取不明智舉動，他可能會失去權力。如果他採取行動，將導致中國在政治、經濟、軍事上的嚴重損害。這將非常有害於他的前途。因此，原則上，他前面有一條明確的路，只要他能活着，並長點心眼兒，這意味着他還能再幹20年。但另一方面，他無法確定政治環境，他必須非常小心，不要捲入會讓他的政府不安的外交政策之中。」孔傑榮又表示習近平還要注意，不要讓精英積累不滿，因為每一次鎮壓都會產生反作用。

對此，黎安友另有看法，他認為習近平外交其實「很小心而且精明」，像南海，中國便成功擴大實力但未引發戰爭；在台海也很有耐性，一直對台灣增壓又沒爆發戰爭；在釣魚島也一樣，黎安友說：「中國的行為被稱之為切香腸，一點一點取。」

美國之音

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